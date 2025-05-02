Кабмін погодив $3 млрд кредиту від Японії під заморожені активи РФ

Кабмін затвердив угоду з Японією, яка дозволить у рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) отримати близько 3 млрд доларів, забезпечених доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України", — заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив важливість ініціативи ERA, яка сприяє фінансовій підтримці України.

"Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України", — підкреслив глава уряду.

Варто зазначити, що загалом за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.

Про механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Нагадаємо, 18 квітня Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).