Кабмин согласовал $3 млрд кредита от Японии под замороженные активы РФ

Кабмин утвердил соглашение с Японией, которое позволит в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration ( ERA ) получить около 3 млрд долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины", — заявил Шмигаль.

Премьер-министр отметил важность инициативы ERA, способствующей финансовой поддержке Украины.

"Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", — подчеркнул глава правительства.

Стоит отметить, что всего за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд. долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

Напомним, 18 апреля Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).