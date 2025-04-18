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Японія надасть $3 млрд кредиту Україні під заморожені активи РФ
Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це інформує Урядовий портал.
Допомога в межах G7
Фінансування стане частиною глобального пакету підтримки обсягом $50 млрд, а погашення кредиту відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Загалом за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.
Про механізм ERA
Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.
Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.