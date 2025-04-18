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Японія надасть $3 млрд кредиту Україні під заморожені активи РФ

кредит, активи
Японія кредитує Україну на $3 млрд. / Freepik

Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це інформує Урядовий портал.

Допомога в межах G7

Фінансування стане частиною глобального пакету підтримки обсягом $50 млрд, а погашення кредиту відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Загалом за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд. 

Фото 2 — Японія надасть $3 млрд кредиту Україні під заморожені активи РФ

Про механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.

Автор:
Ольга Опенько