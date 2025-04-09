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Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 млн для відновлення
Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.
Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Що відомо про угоду
Програму Міністерство розвитку громад та територій реалізує у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
Протягом трьох попередніх фаз було забезпечено оперативне реагування на потреби в енергетиці, транспорті, агросекторі, медицині, освіті, сфері поводження з відходами від руйнувань, водопостачанні та водовідведенні, а також у гуманітарному розмінуванні. Крім того, громади отримували обладнання для комунальних установ.
З підписанням нової грантової угоди співпраця продовжується — на реалізацію четвертої фази Програми передбачено фінансування у розмірі 58 мільйонів доларів.
Нагодошується, що з початку повномасштабної війни Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 мільярдів доларів.
У Міністерстві розвитку громад та територій реалізовано спільні з JICA проєкти на суму близько 700 мільйонів доларів. Серед них — три фази Програми екстреного відновлення, а також технічний проєкт "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".
Нові кошти, залучені в рамках Програми екстреного відновлення, будуть спрямовані на надання критично важливої допомоги за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про:
- гуманітарне розмінування;
- підтримку енергетичного сектору;
- покращення систем водопостачання;
- відновлення інфраструктурних об'єктів.
Нагадаємо, Кабмін схвалив підписання грантової угоди, яка дозволить розпочати четверту фазу Програми екстреного відновлення. На четверту фазу Японія виділила 60 млн доларів.