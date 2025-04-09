Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 млн для відновлення

Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.

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Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Що відомо про угоду

Програму Міністерство розвитку громад та територій реалізує у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Протягом трьох попередніх фаз було забезпечено оперативне реагування на потреби в енергетиці, транспорті, агросекторі, медицині, освіті, сфері поводження з відходами від руйнувань, водопостачанні та водовідведенні, а також у гуманітарному розмінуванні. Крім того, громади отримували обладнання для комунальних установ.

З підписанням нової грантової угоди співпраця продовжується — на реалізацію четвертої фази Програми передбачено фінансування у розмірі 58 мільйонів доларів.

Нагодошується, що з початку повномасштабної війни Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 мільярдів доларів.

У Міністерстві розвитку громад та територій реалізовано спільні з JICA проєкти на суму близько 700 мільйонів доларів. Серед них — три фази Програми екстреного відновлення, а також технічний проєкт "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".

Нові кошти, залучені в рамках Програми екстреного відновлення, будуть спрямовані на надання критично важливої допомоги за кількома напрямками. Зокрема, йдеться про:

гуманітарне розмінування;

підтримку енергетичного сектору;

покращення систем водопостачання;

відновлення інфраструктурних об'єктів.

Нагадаємо, Кабмін схвалив підписання грантової угоди, яка дозволить розпочати четверту фазу Програми екстреного відновлення. На четверту фазу Японія виділила 60 млн доларів.