Японія зацікавлена в українській продукції: обговорюється експорт і будівництво заводу

Україна має нові перспективи для експорту продукції до Японії. Представники японської компанії “Zensho” та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) обговорили можливість поставок українських товарів до японських ресторанів. Окрім експорту аграрної продукції, планується відкриття переробного заводу в Україні для виробництва удону та рамену.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Японська компанія "Zensho" обговорила з Україною можливості для експорту аграрної продукції та відкриття переробного заводу на території країни. Мова йде про виробництво удону та рамену, що відповідає стратегії розвитку доданої вартості в аграрному секторі, підтримуваної Мінагрополітики.

"Zensho" виявила інтерес до українських овочів, зокрема картоплі, капусти та цибулі. Водночас компанія звернула увагу на необхідність будівництва овочесховищ в Україні, оскільки через їхню відсутність 35% овочів не доходять до споживачів.

Співпрацю також планують розвивати і в напрямках:

харчових технологій;

розвитку м’ясного скотарства;

вирощення рисових культур;

виробництва молочних продуктів.

Довідково:

Zensho Holdings Co., Ltd. - найбільша у Японії компанія у сфері громадського харчування та виробництва продуктів, що об'єднує понад 10 тис. ресторанів та має глобальні закупівлі продуктів харчування.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.