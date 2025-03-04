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Япония заинтересована в украинской продукции: обсуждается экспорт и строительство завода

Япония заинтересована в украинской продукции: обсуждается экспорт и строительство завода
Японская компания Zensho обсудила с Украиной возможности для экспорта. Фото: Минагрополитики.

У Украины есть новые перспективы для экспорта продукции в Японию. Представители японской компании Zensho и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) обсудили возможность поставок украинских товаров в японские рестораны. Кроме экспорта аграрной продукции, планируется открытие перерабатывающего завода в Украине для производства удона и ремня.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Японская компания Zensho обсудила с Украиной возможности для экспорта аграрной продукции и открытия перерабатывающего завода на территории страны. Речь идет о производстве удона и рамена, что соответствует стратегии развития добавленной стоимости в аграрном секторе, поддерживаемой Минагрополитики.

"Zensho" проявила интерес к украинским овощам, в частности картофелю, капусте и луку. В то же время компания обратила внимание на необходимость строительства овощехранилищ в Украине, поскольку из-за их отсутствия 35% овощей не доходят до потребителей.

Сотрудничество также планируют развивать и в направлениях:

  • пищевых технологий;
  • развитию мясного скотоводства;
  • выращивание рисовых культур;
  • производства молочных продуктов
Справка:

Zensho Holdings Co., Ltd. – крупнейшая в Японии компания в сфере общественного питания и производства продуктов, объединяющая более 10 тыс. ресторанов и имеет глобальные закупки продуктов питания.

Напомним, в декабре Украина получила около 1,2 млрд долл. от Японии из-за проектов Всемирного банка. Эти средства будут направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной областях, восстановление и поддержку бизнеса.

Автор:
Ольга Опенько