Япония поможет Украине восстановить плодородие почв с помощью нанопузырьков

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) и компания Kakuichi помогут Украине в восстановлении и повышении плодородия сельскохозяйственных земель путем внедрения перспективной технологии нанопузырьков – насыщения почв кислородом.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ .

Kakuichi является одним из ведущих производителей систем нанопузырьков. Компания в рамках пилотного проекта передала Украине три таких генератора , а к концу февраля их планируется установить в Киеве, Одесской и Полтавской областях, чтобы проверить эффективность на украинских сельхозугодьях.

Специалисты считают, что уникальная технология позволит отказаться от химических удобрений и ввести экологически чистый подход. Вода, обогащенная нанопузырьками, восстанавливает почву и стимулирует рост растений.

“Особенно важной эта технология может стать для восстановления земель, которые получили повреждения в результате российской агрессии. Хотя исследования на украинских почвах только начинаются, есть все основания полагать, что японские технологии станут ценным инструментом для восстановления сельскохозяйственного потенциала Украины”, - добавили в госагентстве.

Напомним, Япония передала "Киевводоканалу" оборудование для улучшения водоснабжения . Полученное оборудование, в частности, системы очистки и обеззараживания воды, автоцистерны, генераторы и аэрационные системы, является важным шагом в повышении надежности государственных услуг.