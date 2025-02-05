Япония передала "Киевводоканалу" оборудование для улучшения водоснабжения

" Киевводоканал " получил новое оборудование в рамках Программы экстренного восстановления, поддерживаемой Агентством международного сотрудничества Японии (JICA).

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Торжественная передача состоялась с участием заместителя министра развития общин и территорий Марины Денисюк, представителей Посольства Японии и руководства JICA.

По словам Марины Денисюк, война создала значительную нагрузку на критически важную инфраструктуру Украины, в том числе системы водоснабжения и водоотведения. Полученное оборудование, в частности, системы очистки и обеззараживания воды, автоцистерны, генераторы и аэрационные системы, является важным шагом в повышении надежности государственных услуг.

Япония через JICA уже способствовала модернизации гуманитарного разминирования, медицинского оборудования, развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, улучшению образовательных учреждений и поддержке сельского хозяйства.

С момента запуска совместной программы экстренного восстановления Япония уже внесла вклад в модернизацию средств гуманитарного разминирования и медицинского оборудования, трансформацию транспортных и энергетических услуг, содействие управлению отходами от разрушений, улучшение образовательных учреждений, оказание постоянной поддержки нашему сельскохозяйственному сектору.

Отмечается, что Киевводоканал начал получать оборудование в рамках Субпроекта экстренного улучшения водоснабжения с февраля 2024 года, а с мая — также в рамках Субпроекта канализации.

Напомним, ранее JICA заказало у украинских производителей технику для гуманитарного разминирования, которую планирует передать ГСЧС Украины в рамках долгосрочного партнерства.