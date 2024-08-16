Передаст ГСЧС: японское агентство JICA заказало украинскую технику для гуманитарного разминирования

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) заказало у украинских производителей технику гуманитарного разминирования, которую планирует передать Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в рамках долгосрочного партнерства.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Минэкономики.

"Я благодарна нашим партнерам, что они не просто поддерживают наши усилия по гуманитарному разминированию, но одновременно поддерживают нашу экономику, закупая украинское оборудование и технику для разминирования. С одной стороны, благодаря этому мы сможем быстрее вернуть потенциально загрязненные земли к использованию, с другой – украинские предприятия получают дополнительный ресурс и таким образом создают рабочие места и платят налоги и поддерживая наш бюджет", — отметила Свириденко.

Согласно сообщению, JICA заказала 12 микроавтобусов у предприятия "Черкасский автобус", которые будут переданы ГСЧС в ноябре этого года. Кроме того, агентство заказало у компании "ТРАНС-АВТО-Д" восемь прицепов для перевозки машин для разминирования, которые монтируются на грузовики IVECO и передаются саперам ГСЧС. Первые четыре грузовика были переданы в июле, еще четыре планируют передать в сентябре.

Этот заказ является частью более широкого пакета поддержки JICA для ГСЧС в рамках инициативы Made in Ukraine. Япония является ключевым партнером Украины по гуманитарному разминированию, и объем финансирования проектов по противоминной деятельности уже превысил 70 миллионов долларов.

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда подчеркнул, что Япония будет продолжать поддержку Украины до полного обезвреживания мин, обеспечивая поставки качественного оборудования.

Японские компании будут инвестировать в украинскую экономику

25 июля Украина и Япония подписали документ по реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Тогда Юлия Свириденко и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара подписали Протокол обсуждений по проекту усиления привлечения частного сектора для восстановления Украины.

Документ предусматривает помощь со стороны JICA для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

В декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

В январе 2024 года в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.