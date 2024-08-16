Передасть ДСНС: японське агентство JICA замовило українську техніку для гуманітарного розмінування

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в рамках довгострокового партнерства.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише Мінекономіки.

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування. З одного боку завдяки цьому ми зможемо швидше повернути потенційно забруднені землі до використання, з іншого – українські підприємства отримують додатковий ресурс й таким чином створюють робочі місця і сплачують податки й підтримуючи наш бюджет", — зазначила Свириденко.

Згідно з повідомленням, JICA замовила 12 мікроавтобусів у підприємства "Черкаський автобус", які будуть передані ДСНС у листопаді цього року. Крім того, агентство замовило у компанії "ТРАНС-АВТО-Д" вісім причепів для перевезення машин для розмінування, які монтуються на вантажівки IVECO і передаються саперам ДСНС. Перші чотири вантажівки були передані у липні, ще чотири планують передати у вересні.

Це замовлення є частиною ширшого пакета підтримки JICA для ДСНС в рамках ініціативи Made in Ukraine. Японія є ключовим партнером України у гуманітарному розмінуванні, і обсяг фінансування проєктів з протимінної діяльності вже перевищив 70 мільйонів доларів.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда підкреслив, що Японія продовжуватиме підтримку України до повного знешкодження мін, забезпечуючи постачання якісного обладнання.

Японські компанії інвестуватимуть в українську економіку

25 липня Україна і Японія підписали документ для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Тоді Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Документ передбачає надання допомоги з боку JICA для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Додамо, у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

У січні 2024 року до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.