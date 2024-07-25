Україна і Японія підписали документ для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Згідно з повідомленням пресслужби, міністерка економіки України Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Документ передбачає надання допомоги з боку JICA для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Також йдеться про підтримку з боку Японії у розвитку приватного сектору та інструментів промислової політики в Україні. Крім того, партнери готові надавати рекомендації щодо активнішого залучення інвестицій від японських компаній.

За словами японської сторони, вже 14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.

Що передбачає підписання документу

Міністерка економіки наголосила, що результатом підписання цього документу має стати реалізація пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, експертна допомога з боку JICA із посилення привабливості українського приватного сектору для інвесторів, а також рекомендації щодо залучення інвестицій від японських компаній.

"Ми сподіваємося, що JICA надасть технічну підтримку для реалізації японських інвестицій в Україні та профінансує постачання японського обладнання для проєктів, що будуть спільно визначені в ході консультацій між українською та японською сторонами. Впевнена, що наша співпраця незабаром принесе дуже відчутні та конкретні результати", - підкреслила Свириденко.

Крім цього, сторони обговорили збільшення участі японської сторони в протимінній діяльності, надання енергетичного обладнання для подолання наслідків обстрілів енергооб’єктів та підвищення енергонезалежності України.

Також йшлося про поглиблення ролі JICA у супроводі інвестиційних проєктів. Зокрема Уряд сподівається на підтримку JICA у перезапуску UkraineInvest, як єдиного вікна для просування інвестицій.

Українська міністерка нагадала, що Японія вже надала понад 12 мільярдів доларів фінансової підтримки та оголосила про додаткову допомогу на цей рік.

Допомога від Японії

У грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

У січні 2024 року до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

У лютому до держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 млн від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

В тому ж місяці Японія і Норвегія видали Україні грант на $760 млн, які будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

У березні Японія передала Україні $230 млн на відновлення сільського господарства в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

У липні стало відомо, що Японія планує надати Україні позику в розмірі 3,3 мільярда доларів, використовуючи відсотки від заморожених російських активів. Ініціатива є складовою загальної підтримки України членами Групи семи (G7), узгодженої на саміті в Італії в червні.