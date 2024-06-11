Мінекономіки представило 95 інвестиційних проєктів під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні

Міністерство економіки України представило Інвестиційний гайд України на Конференції з відновлення України – 2024 у Берліні. У документі міститься ключова інформація для інвесторів, експертів та аналітиків, які цікавляться економічною політикою, відновленням та інвестиційною діяльністю в Україні.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що Інвестиційний гайд був підготовлений у співпраці з KSE Institute та за підтримки консультантів з великої четвірки. Документ окреслює пріоритетні для Уряду сектори, а також зосереджується на розвитку переробної промисловості з метою усунення прогалин в експортній логістиці та збільшення доданої вартості.

Що містить в собі Інвестиційний гайд

Гайд містить детальний огляд ключових секторів – енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, "зеленої" металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у вказаних секторах. Крім того, гайд детально описує інвестиційний ландшафт України.

Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько 27 млрд доларів фінансування. До гайду було включено проєкти в різних секторах економіки, які представляють різні компанії (за розміром, формою власності, сферою деяльності). Слід відзначити, що багато проєктів наразі вимагають подальшого доопрацювання. З цією метою Уряд працює над запуском Project Preparation Facility для збільшення кількості готових для залучення фінансування проектів.

"Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі 10-30 млрд доларів на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 млрд доларів, що перевищує обсяги 2016-2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В чому вигода інвестування в Україну

У Мінекономіки зазначають, що інвестування в Україну саме зараз є стратегічно вигідним з огляду на декілька факторів:

міжнародна фінансова допомога та механізми співфінансування за участі міжнародних фінансових установ та організацій підтримують приватні інвестиції;

сприятливі глобальні тренди, такі як декарбонізація та євроінтеграція, у поєднанні з великими потребами у реконструкції інфраструктури, енергетики та сільського господарства, створюють значні можливості;

реконструкція за міжнародної підтримки буде драйвером економічного зростання України, що забезпечить потенціал для отримання високих прибутків. Крім того, прогрес України на шляху до ЄС наближає її стандарти до європейського ринку, покращуючи інвестиційні перспективи.

"Ми усвідомлюємо виклики та ризики, пов'язані з інвестуванням в Україну під час війни, тому разом з партнерами прагнемо підтримувати інвесторів за допомогою дієвих заходів та стимулів. Серед них – гарантії Ukraine Facility, країн G7, страхування військових ризиків, цільові державні програми підтримки, дерегуляція, податкові пільги та доступне фінансування. Ми запрошуємо інвесторів приєднатися до нас на цьому трансформаційному шляху до стійкого та успішного майбутнього України, сприяючи відновленню та економічному зростанню країни та отримуючи дивіденди від цього", - наголосив заступник міністра економіки України Володимир Кузьо.

З повним текстом Інвестиційного гайда України можна ознайомитися на офіційному сайті Конференції з відновлення України 2024 за посиланням: https://www.urc-international.com/conference-materials-urc-2024.

Про Берлінську конференцію

Нагадаємо, Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Зауважимо, під час Ukraine Recovery Conference–2024 у Берліні вже було оголошено про підписання перших гарантійних угод на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Також стало відомо про створення Skills Alliance – ініціативи, яка дасть можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років.

Крім того, на конференції у Берліні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.