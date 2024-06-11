Минэкономики представило 95 инвестиционных проектов во время Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине

Министерство экономики Украины представило Инвестиционный гайд Украины на Конференции по восстановлению Украины – 2024 в Берлине. В документе содержится ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиционный гайд был подготовлен в сотрудничестве с KSE Institute и при поддержке консультантов из большой четверки. Документ определяет приоритетные для Правительства сектора, а также сосредотачивается на развитии перерабатывающей промышленности с целью устранения пробелов в экспортной логистике и увеличения добавленной стоимости.

Что содержит в себе Инвестиционный гайд

Гайд содержит подробный обзор ключевых секторов – энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, "зеленой" металлургии, фармацевтической отрасли и медицины, критических материалов, ИТ, а также примеры инвестиционных проектов в указанных секторах. Кроме того, гайд подробно описывает инвестиционный ландшафт Украины.

Документ также содержит 95 инвестиционных проектов, требующих около 27 млрд долларов финансирования. В гайд были включены проекты в разных секторах экономики, которые представляют разные компании (по размеру, форме собственности, сфере деятельности). Следует отметить, что многие проекты требуют дальнейшей доработки. С этой целью правительство работает над запуском Project Preparation Facility для увеличения количества готовых для привлечения финансирования проектов.

"Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере 10-30 млрд долларов в год в течение следующего десятилетия. Война не означает эмбарго на инвестиции. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 4,25 млрд долларов, что превышает объемы 2016-2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В чем выгода инвестирования в Украину

В Минэкономики отмечают, что инвестирование в Украину именно сейчас стратегически выгодно, учитывая несколько факторов:

международная финансовая помощь и механизмы софинансирования с участием международных финансовых учреждений и организаций поддерживают частные инвестиции;

благоприятные глобальные тренды, такие как декарбонизация и евроинтеграция, в сочетании с большими потребностями в реконструкции инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства создают значительные возможности;

реконструкция при международной поддержке будет являться драйвером экономического роста Украины, что обеспечит потенциал для получения высоких доходов. Кроме того, прогресс Украины по пути в ЕС приближает ее стандарты к европейскому рынку, улучшая инвестиционные перспективы.

"Мы осознаем вызовы и риски, связанные с инвестированием в Украину во время войны, поэтому вместе с партнерами стремимся поддерживать инвесторов посредством действенных мер и стимулов. Среди них - гарантии Ukraine Facility, стран G7, страхование военных рисков, целевые государственные программы поддержки, дерегуляция, налоговые льготы и доступное финансирование. Мы приглашаем инвесторов присоединиться к нам на этом трансформационном пути к устойчивому и успешному будущему Украины, способствуя восстановлению и экономическому росту страны и получая дивиденды от этого", - подчеркнул замминистра Украины Владимир Кузьо.

С полным текстом Инвестиционного гайда Украины можно ознакомиться на официальном сайте Конференции по восстановлению Украины 2024 года по ссылке: https://www.urc-international.com/conference-materials-urc-2024.

О Берлинской конференции

Напомним, Берлинская конференция по реконструкции (Ukraine Recovery Conference, URC2024) – это уже третья конференция по реконструкции с начала полномасштабной войны. В июле 2022 года участники в Лугано (Швейцария) согласовали основные принципы реконструкции: она должна быть ориентирована на реформы, прозрачной, демократической и устойчивой. На конференции в Лондоне в 2023 году в центре внимания была мобилизация частного сектора. В 2025 году конференцию вместе с Украиной будет принимать Италия.

Отметим, что во время Ukraine Recovery Conference–2024 в Берлине уже было объявлено о подписании первых гарантийных соглашений на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Также стало известно о создании Skills Alliance – инициативе, которая позволит переквалификацию или квалификацию более 180 000 человек в течение следующих трех лет.

Кроме того, на конференции в Берлине президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.