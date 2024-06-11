Украина получит первые средства от замороженных российских активов в июле, - Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

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Об этом она сказала 11 июня в Берлине на конференции по восстановлению Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"Почти 1,5 млрд евро доходов будут доступны уже в июле - 10% уйдет на реконструкцию и восстановление, большой процент - на оборону", - заявила фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите " Большой семерки " обсудят вопрос, как Украине быстрее извлечь больше пользы от замороженных российских активов".

При этом фон дер Ляен констатировала, что ЕС сделал возможность использовать непредвиденные доходы от замороженных российских активов "в соответствии с международным законодательством".

Напомним, 21 мая страны Евросоюза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Еврокомиссия будет прилагать усилия, чтобы первые платежи от замороженных активов РФ, в частности для поставок в Украину современного оружия и боеприпасов, были осуществлены уже в июле.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.