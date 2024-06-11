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Украина получит первые средства от замороженных российских активов в июле, - Урсула фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.
Об этом она сказала 11 июня в Берлине на конференции по восстановлению Украины, пишет "Интерфакс-Украина".
"Почти 1,5 млрд евро доходов будут доступны уже в июле - 10% уйдет на реконструкцию и восстановление, большой процент - на оборону", - заявила фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите " Большой семерки " обсудят вопрос, как Украине быстрее извлечь больше пользы от замороженных российских активов".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
При этом фон дер Ляен констатировала, что ЕС сделал возможность использовать непредвиденные доходы от замороженных российских активов "в соответствии с международным законодательством".
Напомним, 21 мая страны Евросоюза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Еврокомиссия будет прилагать усилия, чтобы первые платежи от замороженных активов РФ, в частности для поставок в Украину современного оружия и боеприпасов, были осуществлены уже в июле.
Конфискация замороженных активов РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.
В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.
Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.
Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.
В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.
Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".
Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.