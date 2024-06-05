США готовы предоставить Украине кредит на $50 млрд, который будет погашен из прибылей от замороженных российских активов

США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, если ЕС сможет на неопределенный срок продлить санкции против Москвы.

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Об этом пишет Financial Times.

Вашингтону нужно, чтобы ЕС продлил санкции блока в отношении российских государственных активов, истекающих каждые шесть месяцев, поскольку они не были продлены по единодушному согласию до конца войны, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Основным вариантом рассматриваемого является план США одолжить деньги Украине, возможно, вместе с другими государствами G7, что примерно соответствует расчетным доходам от сотен миллиардов долларов замороженных активов России, которые хранятся на Западе.

Однако США настаивают на том, что договоренность нужно достичь накануне саммита лидеров G7 в Италии, который состоится на следующей неделе. Ожидается, что механизм финансирования, подкрепленный доходами от замороженных активов, будет являться центральным элементом поддержки Украины.

Дипломаты говорят, что это может привлечь до 50 миллиардов долларов.

По данным издания, точные детали кредита, включая срок погашения, процентную ставку, будет ли он предоставлен непосредственно или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить, но Вашингтон рассматривает выделение любого займа только под гарантии прибыли замороженных активов.

США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться обездвиженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

25 мая министры финансов стран "Большой семерки" согласовали широкий план использования процентов от замороженных российских активов для помощи Украины, который после доработки представят на саммите лидеров G7 в июне.

План США по изъятию средств РФ

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" по выделению $50 млрд. Украине. По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

При этом, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит "никаких препятствий" в своих дискуссиях с коллегами-министрами финансов стран G7 о выделении кредита Украине, который будет обеспечен доходом от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержал предложение США по использованию замороженных российских активов.

Учитывая, что Германия также положительно отнеслась к плану США, растут шансы на то, что он будет полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня.

Преимуществом досрочного получения доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности, связанной с президентскими выборами в США.

Источник фото: ua.depositphotos.com