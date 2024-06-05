США готові надати Україні кредит на $50 млрд, який буде погашений з прибутків від заморожених російських активів

США готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви.

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Про це пише Financial Times.

Вашингтону потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, оскільки вони не були продовжені за одностайною згодою до кінця війни, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Основним варіантом, який розглядається, є план США позичити гроші Україні, можливо, разом з іншими державами G7, що приблизно відповідає розрахунковим прибуткам від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, які зберігаються на Заході.

Проте, США наполягають на тому, що домовленість потрібно досягнути напередодні саміту лідерів G7 в Італії, який відбудеться наступного тижня. Очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України.

Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

За даними видання, точні деталі кредиту, включаючи термін погашення, процентну ставку, чи буде він наданий безпосередньо чи через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити, але Вашингтон розглядає виділення будь-якої позики лише під гарантії від прибутків заморожених активів.

США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Додамо, 25 травня міністри фінансів країн "Великої сімки" узгодили широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для допомоги України, який після доопрацювання представлять на саміті лідерів G7 у червні.

План США щодо вилучення коштів РФ

США ведуть переговори із партнерами по "Великій сімці" щодо виділення $50 млрд Україні. За американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

При цьому, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що не бачить "жодних перешкод" у своїх дискусіях з колегами-міністрами фінансів країн G7 про виділення кредиту Україні, який буде забезпечений доходом від заморожених російських активів.

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів.

Враховуючи, що Німеччина також позитивно поставилася до плану США, зростають шанси на те, що він буде повністю схвалений на зустрічі лідерів G-7 13-15 червня.

Перевагою дострокового отримання доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності, пов’язаної з президентськими виборами в США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com