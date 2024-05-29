Кредит за счет репараций: В НБУ высказались о задействовании активов РФ для финансирования Украины

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный настаивает на необходимости скорейшего применения одного из вариантов задействования замороженных активов России для финансирования Украины, которые сейчас обсуждаются среди политиков и экспертов. Об этом он написал на своей странице в Facebook после участия в круглом столе "Размораживание замороженных активов для общественного блага" в Брюсселе.

Как отметил руководитель НБУ, в течение двух лет публичная дискуссия по этому вопросу значительно трансформировалась и сейчас рассматриваются два основных варианта долгового финансирования (ссуды или выпуска ценных бумаг) с обеспечением в виде российских суверенных активов.



Так, в ходе круглого стола обсуждалась, в частности, идея долгосрочного займа от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к РФ о выплате репараций. В случае же отказа России выплатить репарации задумка предусматривает зачисление кредиторами российских резервов против обязательств Украины по такому займу.



"Такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов. В целом он имеет определенные преимущества – гибкий в реализации, понятный полисимэйкерам и, по мнению многих из них, менее рискован с юридической точки зрения", - отметил Пышный.

По словам главы Нацбанка, то, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются "креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения", является положительной тенденцией, доказывающей, что международные партнеры Украины нацелены на поиск эффективных решений для предоставления ей доступа к активам РФ.



"Очень важно, чтобы этот практический разговор не проходил вне украинского контекста. Я также имел возможность прокомментировать, даже достаточно эмоционально, справедливость решения в пользу Украины. Очевидно, бенефициарами этих активов могут быть только две стороны – это либо Россия, либо Украина. Так что выбор очевиден: не могу представить, при каких обстоятельствах эти активы могут быть доступны агрессору", - подчеркнул он.



Пышный при этом заявил, что "горькая правда" заключается в необходимости для стран-партнеров поддерживать Украину, "чтобы не воевали их дети", и доступ Украины к активам РФ должен стать частью консолидированного ответа агрессору, который нужен как можно быстрее.

"Применение коллективных контрмер по взысканию всего объема российских активов не уменьшит предсказуемость и стабильность финансовых рынков и политической ситуации в мире, а наоборот – позволит построить действительно прочную систему сдерживания агрессивных войн в будущем, а следовательно, будет способствовать формированию более стабильной, предсказуемой и безопасной среды для нас, наших детей и внуков", - добавил он.



Подготовка решения об использовании активов РФ для поддержки Украины

Напомним, что 25 мая министры финансов стран Большой семерки согласовали широкий план использования процентов от замороженных российских активов для помощи Украины, который после доработки представят на саммите лидеров G7 в июне. Ранее его предложили США.

Считается, что в Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. В частности, 190 миллиардов хранится в бельгийском депозитарно-клиринговом учреждении Euroclear. Переговоры между США и европейскими союзниками Украины по формату задействования замороженных активов РФ для Украины ведутся еще с прошлого года.

Подчеркнем, что Украина изначально заявляла, что предоставление ей процентов, начисленных с замороженных активов РФ, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому надеется все же получить активы в полном объеме.

Однако в начале мая этого года стало известно, что страны G7 уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись в течение длительного времени, а обсуждают именно возможность либо прямого займа для Украины, либо выпуска облигаций под залог будущих доходов от активов РФ.