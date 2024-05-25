Орбан снова вставляет "палки в колеса": Венгрия блокирует передачу Украине средств от замороженных российских активов

Венгрия задерживает принятие законодательства ЕС, которое позволит Украине получить до 2 млрд евро на оружие из доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Financial Times.

Венгрия блокирует финансирование оружия для Украины

Издание напоминает, что после нескольких месяцев дебатов страны ЕС в мае согласились использовать доходы, полученные от около 190 млрд. евро, которые находятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, на закупку оружия для Украины.

Но на встрече послов ЕС 21 мая представитель Венгрии выступил против ускоренной передачи средств, отказавшись от единодушной поддержки.

"Пока они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - рассказал собеседник издания, предположив, что вето Будапешта будет оставаться по меньшей мере до выборов в ЕС в следующем месяце.

Чтобы обеспечить соглашение по использованию доходов от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение, согласно которому их доля брюссельских средств не будет использоваться для закупки оружия для Украины, сказал другой источник.

Это убедило Будапешт не налагать вето на схему, но Венгрия задерживает выполнение условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт не против, но обеспокоен автоматическими платежами, сообщают источники издания.

Дипломаты надеются, что удастся найти способ решить проблемы до июля, на который запланирована первая выплата.

Орбан по-прежнему вставляет "палки в колеса"

Напомним, в декабре 2023 года, во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".