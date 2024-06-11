ЄС створив програму підтримки інвестицій в Україну: підписані перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро

Європейський Союз підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Тим самим – запустив Ukraine Investment Framework, який допоможе прискорити відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference–2024).

За її словами, фінансова допомога ЄС – це один з факторів, завдяки чому українська економіка в умовах війни демонструє відновлювальне зростання.

ЄС створює програму підтримки інвестицій в Україну

ЄС надає Україні фінансову допомогу в рамках бюджетного Українського фонду на €50 млрд, і водночас разом із партнерськими європейськими банками створює фінансову програму на 1,4 млрд євро для приваблення в Україну зовнішніх капітальних інвестицій.

"Нам потрібно швидко відновлювати зруйноване, зокрема енергетичну інфраструктуру, яку останні місяці нещадно знищує ворог, але найголовніше – нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати і розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на 1,4 млрд євро, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями у рамках Ukraine Investment Framework, інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Адже тепер цей інвестиційний інструмент почне працювати, а в Україну почнуть заходити нові інвестори”, – підкреслила Свириденко.

Що передбачає угода

Нові угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів. Вони принесуть користь приватним компаніям, у тому числі малим і середнім підприємствам, муніципалітетам і українським державним підприємствам, а також будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури.

Інші програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств, зокрема тих, які постраждали від війни в деокупованих і прифронтових регіонах.

На які програми виділяють кошти

Повний перелік програм, які мають на меті розблокувати 6 млрд євро інвестицій, включає:

Ініціативи на підтримку приватного сектору України – розширення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств, надання термінової підтримки компаніям, які постраждали від війни. ЄС надає гарантії на 190 млн євро та інвестиційні гранти на 10 млн євро через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

– розширення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств, надання термінової підтримки компаніям, які постраждали від війни. ЄС надає гарантії на 190 млн євро та інвестиційні гранти на 10 млн євро через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Програма «Краще майбутнє», «Стійкість, реконструкція та відродження України» — прискорення та розширення інвестицій у відновлювану енергетику, включаючи будівництво нових проєктів вітрової енергетики, систем накопичення енергії акумуляторів, транспорт, цифровий сектор та реальний сектор, зокрема виробництво сталі, будівельні матеріали та переробку. ЄС надає гарантії на 350 млн євро та технічну допомогу на 17,5 млн євро через Міжнародну фінансову корпорацію (IFC).

— прискорення та розширення інвестицій у відновлювану енергетику, включаючи будівництво нових проєктів вітрової енергетики, систем накопичення енергії акумуляторів, транспорт, цифровий сектор та реальний сектор, зокрема виробництво сталі, будівельні матеріали та переробку. ЄС надає гарантії на 350 млн євро та технічну допомогу на 17,5 млн євро через Міжнародну фінансову корпорацію (IFC). Програма відновлення фінансової інклюзії – розширення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств та інвестування у їхні виробничі потужності. ЄС надає гарантії на 140 млн євро, інвестиційні гранти на 30 млн євро та 7 млн євро технічної допомоги через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

– розширення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств та інвестування у їхні виробничі потужності. ЄС надає гарантії на 140 млн євро, інвестиційні гранти на 30 млн євро та 7 млн євро технічної допомоги через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Програма «Hi-Bar» – усунення бар’єрів для мобілізації фінансування, необхідного для прискорення переходу енергетичного сектора до чистого нуля (net-zero), що передбачає максимально можливе скорочення викидів парникових газів, при цьому будь-які викиди, що залишилися, поглинатимуться з атмосфери іншими способами, такими як океани, ліси, ґрунти або штучні поглиначі. ЄС надає гарантії на 150 млн євро та технічну допомогу на 7,5 млн євро через ЄБРР.

– усунення бар’єрів для мобілізації фінансування, необхідного для прискорення переходу енергетичного сектора до чистого нуля (net-zero), що передбачає максимально можливе скорочення викидів парникових газів, при цьому будь-які викиди, що залишилися, поглинатимуться з атмосфери іншими способами, такими як океани, ліси, ґрунти або штучні поглиначі. ЄС надає гарантії на 150 млн євро та технічну допомогу на 7,5 млн євро через ЄБРР. Муніципальна, інфраструктурна та промислова програма стійкості – задоволення потреб у надзвичайній підтримці та майбутні зусилля з реконструкції в різних секторах, включаючи промисловість, енергетику, муніципальну інфраструктуру. ЄС надає гарантії на 150 млн євро, інвестиційні гранти на 25 млн євро та технічну допомогу на 7,5 млн євро через ЄБРР.

– задоволення потреб у надзвичайній підтримці та майбутні зусилля з реконструкції в різних секторах, включаючи промисловість, енергетику, муніципальну інфраструктуру. ЄС надає гарантії на 150 млн євро, інвестиційні гранти на 25 млн євро та технічну допомогу на 7,5 млн євро через ЄБРР. Сприяння зеленому кредитуванню через фонд Green for Growth – розширення доступу до фінансування для підприємств із середньою капіталізацією, малих і середніх підприємств, підприємств зеленої економіки та циклічної економіки та/або адаптації, енергоефективності та екологічного переходу. ЄС надає капітал перших збитків у розмірі 45 млн євро, інвестиційні гранти у розмірі 7 млн євро та технічну допомогу у розмірі 3 млн євро через KfW.

– розширення доступу до фінансування для підприємств із середньою капіталізацією, малих і середніх підприємств, підприємств зеленої економіки та циклічної економіки та/або адаптації, енергоефективності та екологічного переходу. ЄС надає капітал перших збитків у розмірі 45 млн євро, інвестиційні гранти у розмірі 7 млн євро та технічну допомогу у розмірі 3 млн євро через KfW. EU4Business, кредитування мікро- та малих підприємств через фонд EFSE – підтримка відновлення та переміщення постраждалих від війни компаній, мікропідприємництва та підприємництва на ранніх стадіях, відновлення бізнесу в деокупованих і прифронтових регіонах та адаптація сільськогосподарського бізнесу. ЄС надає капітал першої втрати 45 млн євро, інвестиційні гранти 9 млн євро та 1 млн євро технічної допомоги через KfW.

– підтримка відновлення та переміщення постраждалих від війни компаній, мікропідприємництва та підприємництва на ранніх стадіях, відновлення бізнесу в деокупованих і прифронтових регіонах та адаптація сільськогосподарського бізнесу. ЄС надає капітал першої втрати 45 млн євро, інвестиційні гранти 9 млн євро та 1 млн євро технічної допомоги через KfW. Програма реконструкції та відновлення інфраструктури передачі електроенергії – посилення стійкості передачі електроенергії шляхом інвестування в постійний ремонт і реконструкцію пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури, а також відновлення доступу до електропостачання критичної інфраструктури. ЄС надає інвестиційні гранти у розмірі 100 млн євро для залучення коштів через KfW.

– посилення стійкості передачі електроенергії шляхом інвестування в постійний ремонт і реконструкцію пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури, а також відновлення доступу до електропостачання критичної інфраструктури. ЄС надає інвестиційні гранти у розмірі 100 млн євро для залучення коштів через KfW. Програма підтримки українських ММСБ – розширення доступу до фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств, компаній, які постраждали від війни, щоб допомогти їм відновити свій бізнес, у тому числі в деокупованих і прифронтових регіонах. ЄС надає гарантії на 20 млн євро через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– розширення доступу до фінансування для мікро-, малих і середніх підприємств, компаній, які постраждали від війни, щоб допомогти їм відновити свій бізнес, у тому числі в деокупованих і прифронтових регіонах. ЄС надає гарантії на 20 млн євро через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Програма розвитку муніципальної інфраструктури, яка підтримує місто Чернівці в інвестиціях у водопостачання та каналізацію, відновлення інфраструктури водопостачання та каналізації для місцевих мешканців та значної кількості внутрішньо переміщених осіб. ЄС надає інвестиційні гранти в розмірі 17,75 млн євро та технічну допомогу 2 млн євро для кредитування через KfW.

в інвестиціях у водопостачання та каналізацію, відновлення інфраструктури водопостачання та каналізації для місцевих мешканців та значної кількості внутрішньо переміщених осіб. ЄС надає інвестиційні гранти в розмірі 17,75 млн євро та технічну допомогу 2 млн євро для кредитування через KfW. Негайне розширення в Україні JASPERS (Спільна допомога для підтримки проєктів у європейських регіонах) – забезпечення розбудови потенціалу для підготовки та реалізації масштабних інфраструктурних проєктів та надання консультаційних послуг для визначення пріоритетності інвестицій у секторах, які є ключовими для відновлення України. ЄС надає технічну допомогу в розмірі 10 млн євро через ЄІБ.

(Спільна допомога для підтримки проєктів у європейських регіонах) – забезпечення розбудови потенціалу для підготовки та реалізації масштабних інфраструктурних проєктів та надання консультаційних послуг для визначення пріоритетності інвестицій у секторах, які є ключовими для відновлення України. ЄС надає технічну допомогу в розмірі 10 млн євро через ЄІБ. Гарантійний механізм відновлення та реконструкції України (URGF) – для залучення ризиків, перерахованих зі страхової галузі, з початковим фокусом на забезпеченні військового страхування рухомих активів, таких як внутрішній вантажний транспорт. ЄС надає гарантії на 50 млн євро через ЄБРР для покриття ризиків фонду, який своєю чергою розширить страхове покриття. Інші донори надають додаткові гарантійні зобов’язання на суму 60 млн євро.

Крім того, для подальшої підтримки зусиль України щодо реформ на шляху до ЄС під час конференції у Берліні Єврокомісія також підписала нові програми технічної допомоги на суму понад 100 млн євро, щоб допомогти просунути реформи в Україні в таких сферах, як децентралізація, освіта та кваліфікація, охорона здоров’я, інтегроване управління кордонами та реагування на кризу.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.

План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.