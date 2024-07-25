14 японских компаний готовы рассматривать инвестиции в украинскую экономику

Украина и Япония подписали документ по реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Об этом сообщает Минэкономики.

Согласно сообщению пресс-службы, министр экономики Украины Юлия Свириденко и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара подписали Протокол обсуждений по проекту усиления привлечения частного сектора для восстановления Украины.

Документ предусматривает помощь со стороны JICA для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Также речь идет о поддержке Японии в развитии частного сектора и инструментов промышленной политики в Украине. Кроме того, партнеры готовы предоставлять рекомендации по более активному привлечению инвестиций от японских компаний.

По словам японской стороны, уже 14 японских компаний готовы рассматривать инвестиции в экономику Украины.

Что предполагает подписание документа

Министр экономики подчеркнула, что результатом подписания этого документа должна стать реализация пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине, экспертная помощь со стороны JICA по усилению привлекательности украинского частного сектора для инвесторов, а также рекомендации по привлечению инвестиций от японских компаний.

"Мы надеемся, что JICA предоставит техническую поддержку для реализации японских инвестиций в Украине и профинансирует поставки японского оборудования для проектов, которые будут совместно определены в ходе консультаций между украинской и японской сторонами. Уверена, что наше сотрудничество в скором времени принесет очень ощутимые и конкретные результаты", – подчеркнула Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили увеличение участия японской стороны в противоминной деятельности, предоставление энергетического оборудования для преодоления последствий обстрелов энергообъектов и повышения энергонезависимости Украины.

Речь также шла об углублении роли JICA в сопровождении инвестиционных проектов. В частности, Правительство надеется на поддержку JICA в перезапуске UkraineInvest, как единого окна для продвижения инвестиций.

Украинская министр напомнила, что Япония уже предоставила более 12 миллиардов долларов финансовой поддержки и объявила о дополнительной помощи на этот год.

Помощь от Японии

В декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

В январе 2024 года в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

В феврале в госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

В том же месяце Япония и Норвегия выделили Украине грант на $760 млн, которые будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.

В марте Япония передала Украине $230 млн. на восстановление сельского хозяйства в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

В июле стало известно, что Япония планирует предоставить Украине ссуду в размере 3,3 миллиарда долларов, используя проценты от замороженных российских активов. Инициатива является составной частью общей поддержки Украины членами Группы семи (G7), согласованной на саммите в Италии в июне.