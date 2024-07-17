Япония планирует выделить Украине $3,3 млрд из доходов от замороженных российских активов — СМИ

Япония планирует предоставить Украине ссуду в размере 3,3 миллиарда долларов, используя проценты от замороженных российских активов. Инициатива является составной частью общей поддержки Украины членами Группы семи (G7), согласованной на саммите в Италии в июне. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

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Общий объем помощи предусматривает выделение 50 миллиардов долларов, что призвано обеспечить критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

Ожидается, что США и ЕС предоставят по 20 миллиардов долларов, в то время как Великобритания и Канада разделят оставшиеся 10 миллиардов долларов вместе с Японией. G7 планирует реализовать проект до конца 2024 года.

В то же время, Франция, Германия и Италия, вероятно, не будут участвовать в программе кредитования, поскольку Европейский Союз уже имеет аналогичный план поддержки Украины. Министры финансов G7 и руководители центральных банков планируют обсудить этот вопрос на встрече в Рио-де-Жанейро позже в июле.

Страны G7 согласовали кредит в $50 млрд для Украины за счет замороженных активов РФ: куда направят средства

13 июня на саммите в Италии страны Большой семерки договорились о кредите для Украины на 50 миллиардов долларов под залог российских активов.

Помощь будет предоставлена в форме кредитов, которые Украина будет погашать за счет прибыли, полученной от заблокированных средств России. Ожидается, что это соглашение предоставит Украине критическую поддержку в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

Кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждой страны-участника G7. Каждая страна будет нести риск предоставления кредитов, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось. Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины.

Напомним, что в G7 входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия. ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Большая часть этих активов хранится в Европе, в частности, в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear.

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