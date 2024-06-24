ЕС согласовал предоставление Украине 1,4 млрд евро на вооружение из замороженных активов РФ

Совет Европейского Союза в Люксембурге согласовал решение предоставить Украине на вооружение 1,4 млрд евро из непредсказуемых доходов от замороженных российских активов.

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Об этом рассказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет "Интерфакс-Украина".

"Министры сегодня согласовали законодательные рамки для использования непредсказуемых доходов от обездвиженных российских активов, которые будут направлены в Европейский мирный фонд... Но, как я сказал утром, непредсказуемые доходы от российских активов, замороженных в Европе, не активы напрямую, будут использованы как можно скорее в интересах Украины: 1,4 млрд евро будут доступны в следующем месяце и еще один млрд – до конца года", - сказал он.

По словам Борреля, эти средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и поддержку украинской промышленности.

"Мы понимаем, что если юридически одно государство-член не участвует в решении, как использовать эти средства, то оно не имеет права участвовать в решении, на какие цели они направлены. Без этого блокировка работа будет ускорена. Лидеры обсудят разблокировку средств для мирного фонда на следующем заседании Европейского совета", – пояснил он.

По словам Борреля, после заседания Совета министры остались с теми же позициями по блокированию Европейского мирного фонда, с которыми они пришли на заседание. Они не изменили своих взглядов и продолжают иметь те же мнения по поводу семи законодательных актов, которые необходимо принять для разблокирования фонда.

"Еще одна страна, которая блокирует использование около 6 млрд евро Европейского мирного фонда", - сказал он, намекая на Венгрию.

Добавим, 24 июня Боррель сообщил, что ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.