ЄС погодив надання Україні 1,4 млрд євро на озброєння із заморожених активів РФ

Рада Європейського Союзу у Люксембурзі погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це розповів високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Інтерфакс-Україна".

"Міністри сьогодні узгодили законодавчі рамки для використання непередбачуваних доходів від знерухомлених російських активів, які будуть спрямовані до Європейського мирного фонду... Але, як я сказав уранці, непередбачувані доходи від російських активів, заморожених у Європі, не активи безпосередньо, будуть використані якнайшвидше в інтересах України: 1,4 млрд євро будуть доступні наступного місяця і ще один млрд - до кінця року", - сказав він.

За словами Борреля, ці кошти будуть спрямовані на покрашення протиповітряної оборони, закупівлю боєприпасів та підтримку української промисловості.

"Ми розуміємо, що якщо юридично одна держава-член не бере участі у вирішенні, як використовувати ці кошти, то вона не має права брати участь у вирішенні, на які цілі вони спрямовані. Без цього блокування роботу буде прискорено. Лідери обговорять розблокування коштів для мирного фонду на наступному засіданні Європейської ради", - пояснив він.

За словами Борреля, після засідання Ради міністри залишилися з тими самими позиціями щодо блокування Європейського мирного фонду, з якими вони прийшли на засідання. Вони не змінили своїх поглядів і продовжують мати ті самі думки щодо семи законодавчих актів, які необхідно ухвалити для розблокування фонду.

"Ще є одна країна, яка блокує використання близько 6 млрд євро Європейського мирного фонду", - сказав він, натякаючи на Угорщину.

Додамо, 24 червня Боррель повідомив, що ЄС знайшов юридичний обхідний шлях, аби уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.