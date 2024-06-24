Україна може отримати 2,5 млрд євро від заморожених активів РФ: коли надійдуть кошти

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 2,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів. Перші гроші надійдуть вже наступного тижня.

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Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що глави Міністерств закордонних справ країн ЄС сьогодні, 24 червня, обговорять пропозицію Єврокомісії направити прибутки від заморожених російських активів на зброю для України в обхід Угорщини, яка виступає проти такого рішення.

"Ми все ще маємо шість правових рішень (в рамках військової допомоги Україні через Європейський фонд миру), які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС має уникнути такої ситуації навколо надходжень від російських активів та представити таке рішення.

"Перший транш цих грошей піде в Україну наступного тижня, другий буде здійснений дещо пізніше. Вони не мають бути зупинені. Вони мають бути використані, і ми маємо правові процедури, щоб уникнути блокування будь-якого роду", наголосив Боррель, додавши, що рішення про збільшення допомоги Києву повинно бути прийняте до літніх канікул у ЄС.

На прохання журналістів уточнити суму, Боррель повідомив, що йдеться про 2,5 млрд євро.

"Наступного тижня – одна частина з цих 2,5 млрд. Інша частина буде дещо пізніше", - уточнив Боррель.

Щодо того, в який спосіб гроші можуть бути використані без згоди Угорщини, глава європейської дипломатії зауважив, що юридична процедура існує, але слід обговорити її застосування з міністрами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com