Украина может получить 2,5 млрд евро от замороженных активов РФ: когда поступят средства

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 2,5 миллиарда евро от доходов из замороженных российских активов. Первые деньги поступят уже на следующей неделе.

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Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что главы Министерств иностранных дел стран ЕС сегодня, 24 июня, обсудят предложение Еврокомиссии направить доходы от замороженных российских активов на оружие для Украины в обход Венгрии, выступающее против такого решения.

"У нас все еще есть шесть правовых решений (в рамках военной помощи Украине через Европейский фонд мира), которые не могут быть имплементированы, потому что одна из стран-членов отказывается от них", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС должен избежать ситуации вокруг поступлений от российских активов и представить такое решение.

"Первый транш этих денег пойдет в Украину на следующей неделе, второй будет осуществлен несколько позже. Они не должны быть остановлены. Они должны быть использованы, и у нас есть правовые процедуры, чтобы избежать блокирования любого рода", подчеркнул Боррель, добавив, что решение об увеличении помощи Киеву должно быть принято к летним каникулам в ЕС.

По просьбе журналистов уточнить сумму Боррель сообщил, что речь идет о 2,5 млрд евро.

"На следующей неделе – одна часть из этих 2,5 млрд. Другая часть будет несколько позже", - уточнил Боррель.

Относительно того, как деньги могут быть использованы без согласия Венгрии, глава европейской дипломатии отметил, что юридическая процедура существует, но следует обсудить ее применение с министрами.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов страны-члены ищут более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мщения".

Напомним, что 8 мая послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

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