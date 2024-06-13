G7 согласились разблокировать $50 млрд для Украины из замороженных российских активов

Лидеры стран G7 достигли договоренности о выделении 50 млрд долл. для Украины путем использования замороженных российских активов.

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Об этом сообщил Елисейский дворец вечером 12 июня, пишет издание Le Monde.

"У нас есть соглашение", – сказал чиновник президента перед саммит G7 в Италии в четверг, который будет сосредоточен на поддержке борьбы Киева с вторжением России.

Эту информацию подтверждает и Информационное агентство AFP.

"Лидеры G7 согласились разблокировать 50 миллиардов долларов для Украины до конца 2024 года", – пишет AFP.

По информации Le Monde, лидеры G7 преследовали цель договориться об соглашении об использовании прибыли от процентов на 325 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка для помощи Киеву, используя прибыль как залог для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

Президент США Джо Байден должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг во время саммита G7 в итальянской Апулии. "Сначала это была американская инициатива", - сказал чиновник президента Франции, добавив, что теоретически заем Украины будет погашен "поступлениями от замороженных российских активов".

"Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как распределить нагрузку по кредиту", - подчеркнули в G7.

США готовы предоставить Украине кредит на $50 млрд

Недавно США объявили, что готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашенный за счет доходов от замороженных российских активов.

Однако Вашингтону нужно, чтобы ЕС продлил санкции блока в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, поскольку они не были продлены по единодушному согласию до конца войны, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться обездвиженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

25 мая министры финансов стран "Большой семерки" согласовали широкий план использования процентов от замороженных российских активов для помощи Украины, который после доработки представят на саммите лидеров G7 в июне.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит "никаких препятствий" в своих дискуссиях с коллегами-министрами финансов стран G7 о выделении кредита Украине, который будет обеспечен доходом от замороженных российских активов.

Правительство Франции поддержал предложение США по использованию замороженных российских активов. Германия также положительно отнеслась к плану США.

Источник фото: ua.depositphotos.com