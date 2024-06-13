G7 погодилися розблокувати $50 млрд для України із заморожених російських активів

Лідери країн G7 досягли домовленості про виділення 50 млрд дол для України шляхом використання заморожених російських активів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише видання Le Monde.

"У нас є угода", - сказав чиновник президента перед саміт G7 в Італії в четвер, який буде зосереджений на підтримці боротьби Києва з вторгненням Росії.

Цю інформацію підтверджує і Інформаційне агентство AFP.

"Лідери G7 погодилися розблокувати 50 мільярдів доларів для України до кінця 2024 року", - пише AFP.

За інформацією Le Monde, лідери G7 мали на меті домовитися про угоду про використання прибутку від відсотків на 325 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку для допомоги Києву, використовуючи прибуток як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер під час саміту G7 в італійській Апулії. "Спочатку це була американська ініціатива", - сказав чиновник президента Франції, додавши, що теоретично позика Україні буде погашена "надходженнями від заморожених російських активів".

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом", - наголосили у G7.

США готові надати Україні кредит на $50 млрд

Нещодавно США оголосили, що готові надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Проте, Вашингтону потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, оскільки вони не були продовжені за одностайною згодою до кінця війни, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Додамо, 25 травня міністри фінансів країн "Великої сімки" узгодили широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для допомоги України, який після доопрацювання представлять на саміті лідерів G7 у червні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що не бачить "жодних перешкод" у своїх дискусіях з колегами-міністрами фінансів країн G7 про виділення кредиту Україні, який буде забезпечений доходом від заморожених російських активів.

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів. Німеччина також позитивно поставилася до плану США.

Джерело фото: ua.depositphotos.com