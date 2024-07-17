Японія планує надати Україні $3,3 млрд з доходів від заморожених російських активів - ЗМІ

Японія планує надати Україні позику в розмірі 3,3 мільярда доларів, використовуючи відсотки від заморожених російських активів. Ініціатива є складовою загальної підтримки України членами Групи семи (G7), узгодженої на саміті в Італії в червні. Про це повідомляє Kyodo з посилаючись на власні дипломатичні джерела.

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Загальний обсяг допомоги передбачає виділення 50 мільярдів доларів, що має на меті забезпечити критичну підтримку Україні в середньостроковій перспективі та покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та в наступний період.

Очікується, що США та ЄС нададуть по 20 мільярдів доларів, тоді як Велика Британія та Канада розділять решту 10 мільярдів доларів разом з Японією. G7 планує реалізувати цей проект до кінця 2024 року.

Водночас Франція, Німеччина та Італія, ймовірно, не братимуть участі в програмі кредитування, оскільки Європейський Союз вже має аналогічний план підтримки України. Міністри фінансів G7 та керівники центральних банків планують обговорити це питання на зустрічі в Ріо-де-Жанейро пізніше у липні.

Країни G7 погодили кредит у $50 млрд для України за рахунок заморожених активів РФ: куди спрямують кошти

13 червня на саміті в Італії країни «Великої сімки» домовилися про кредит для України на 50 мільярдів доларів під заставу російських активів.

Допомога буде надана у формі кредитів, які Україна буде погашати за рахунок прибутку, отриманого від заблокованих коштів Росії. Очікується, що ця угода надасть Україні критичну підтримку в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та в наступний період.

Кредити будуть структуровані по-різному, залежно від внутрішніх процедур кожної країни-учасниці G7. Кожна країна нестиме ризик надання кредитів, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України.

Нагадаємо, що до G7 входять США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. ЄС, США, Японія та Канада заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Більша частина цих активів зберігається в Європі, зокрема в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear.

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