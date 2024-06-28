Крупные международные компании готовы инвестировать в строительный сектор Украины до $500 млн

Ряд крупных международных компаний объявил о своих инвестиционных проектах в Украине, которые касаются, в частности, строительной отрасли.

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Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Кто являются крупнейшими инвесторами

Согласно данным, собранным KSE совместно с ОО "Технологии Прогресса", один из крупнейших производителей строительных материалов - группа CRH, владеющая тремя цементными заводами в Украине под брендом CEMARK, за время полномасштабного вторжения уже инвестировала 80 миллионов долларов в Украину. В 2023 году компания подписала мандатное письмо из ЕБРР по поводу совместного приобретения активов итальянской Buzzi в Украине. Соглашение оценивается в 100 миллионов долларов. Оно рассматривается Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Kingspan – еще одна ирландская компания по производству строительных материалов – намерена инвестировать 300 млн долларов в проект "Сирша" (ирл. Свобода). Там рассчитывают, что к 2026 году на западе Украины заработает производственный кампус.

Инвестируют в строительную сферу и украинские бизнесы. В 2022 году девелоперская компания City One Development приступила к строительству стеклозавода в Киевской области — единственное аналогичное предприятие в Украине было разрушено в 2014 году. Задекларированная стоимость проекта составляет 100 миллионов евро, а на строительство должно уйти несколько лет. Впоследствии компания объявила о намерении построить еще один аналогичный завод к 2025 году.

Стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов

По данным Всемирного банка, общая стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов. В то время как по словам главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, для восстановления части инфраструктуры, которая упоминается в отчетах Всемирного банка, нужно около 65 миллиардов долларов только на строительные материалы.

В то же время абсолютное большинство необходимых стройматериалов может быть изготовлено в Украине: это обойдется стране дешевле импорта, создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоги в госбюджет. Удельный вес отечественных стройматериалов в общем их потреблении в Украине превышает 90% и этот показатель может быть, по меньшей мере, сохранен при росте потребности в стройматериалах. Среди наиболее важных строительных материалов для восстановления — цемент, бетон, металлоконструкции, кирпич, стекло, теплоизоляционные материалы и т.д.

По словам директора по инновационным решениям KSE Institute Максима Нефедова, текущие инвестиции очень важны, но для восстановления инфраструктуры и экономики Украины необходимы дополнительные миллиарды.

"Следует отметить, что инвестиции, в частности, будут способствовать развитию внутренних производственных мощностей, создавая новые рабочие места и поддерживая экономику", – добавил он.

Также в KSE отмечают, что для того чтобы подготовить отечественные мощности к необходимым для восстановления объемов производства, потребуется время и немалые инвестиции. К примеру, чтобы покрыть потребности в цементе, необходимо строительство клинкерных печей, которое может занять около 2-3 лет.

Напомним, Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, являющихся одним из принципов введения циркулярной экономики.

По данным органов местного самоуправления, на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Ранее сообщалось, что в связи с масштабами восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала – цемента – во время восстановления. Объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делает цемент стратегическим продуктом Украины. Детальнее о том, какая ситуация с производством цемента в Украине читайте в статье Delo.ua – "Ключ к восстановлению. Хватит ли цемента для послевоенного восстановления страны".

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