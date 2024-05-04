Из-за войны строительная отрасль испытывает кадровый голод. Как преодолеть дефицит

Застройщикам приходится искать нестандартные сценарии, чтобы закрыть вопрос кадрового голода.

Строительная отрасль переживает трудные времена не только из-за отсутствия средств на рынке, недостатка стройматериалов, проблемы с энергоснабжением, ограничением на работы в комендантский час. Одной из самых болезненных проблем стал дефицит рабочих рук, ведь многих специалистов мобилизовали в ВСУ.

По данным Конфедерации работодателей Украины, строительная отрасль за более чем два года войны потеряла более 100 тысяч рабочих. Эта цифра может быть значительно больше, ведь она отображает только легальные данные.

Кадровый голод. Сколько рук не хватает на строительстве

Сами девелоперы понимают, что человеческий ресурс сегодня – самое уязвимое место строительной отрасли. Труднее всего найти замену на рабочие специальности, где людей мобилизуют едва ли не чаще всего, также приходится искать инженеров, проектировщиков.

Так, в "Ковальской" заявляют, что рабочие иногда не доезжают до стройплощадок и им нужна срочная замена. У компании на сегодняшний день стоит задача срочно набрать 200 человек.

В Alliance Novobud рассказывают о случаях, когда из Броваров в Киев едет на объект 10 фасадчиков, из которых сразу четверо на блокпосту получают повестки.

О подобных историях говорят в DIM. "У нас случалось, когда рабочие приезжали на объекты, а их уже ждали представители ТЦК, вручали повестки и на следующий день не выходили целые бригады", - отметила директор по маркетингу компании DIM Дарья Бедя.

По ее словам, найти замену людям непросто. Чтобы допустить к работам, необходимо еще проверить лицензию, выйти на тендерную стоимость, заключить договор, пройти процедуру технического надзора и проверить протокол безопасности. В общем замена бригады занимает от двух недель до месяца.

"Был период, когда мобилизовали целые бригады, что приводило к серьезным задержкам в работе. Тяжелее всего заменить работников на монолитные работы. Ведь если арматура еще может полежать на складе, то бетон необходимо принимать и заливать непрерывно", - пояснила Дарья Бедя.

Даже с учетом факта, что часть проектов у некоторых застройщиков остановились, в среднем срок закрытия вакансии увеличился на 30-50%, отметил в комментарии руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль.

"Наибольшее количество трудностей возникает среди квалифицированных рабочих, таких как бетонщики, операторы машин и кранов. Очевидно, что навыки этих людей очень хорошо конвертируются в военное дело, и спрос на них среди ТЦК и частей остается высоким", - подчеркнул Коваль.

По словам директора по управлению персоналом Alliance Novobud Александры Качан, кадровый вопрос в отрасли беспрецедентный - столичные застройщики говорят о том, что с начала вторжения численность присоединившихся к рядам ВСУ или ТРО составила от 25 до 60% от общего числа сотрудников-мужчин.

По ее словам, свежие исследования рынка труда свидетельствуют о том, что в отрасли уже пересекли границу между рынком труда работодателя и рынком труда кандидата.

При этом «качество» кандидатов снижается, а ожидания уровня оплаты труда растут. Именно кандидаты сегодня выбирают работодателей, а не наоборот. Самые большие сайты по трудоустройству заполнены резюме соискателей. Но вопрос в том, какие кандидаты и на какие вакансии отзываются", - отметила Александра Качан.

По ее словам, есть случаи, когда на должность, например, бухгалтера отзываются менеджеры и даже дворники. То есть статистика говорит о достаточном наличии кандидатов, но релевантность этих данных под большим сомнением.

Женщины, студенты, иностранцы. Как преодолеть дефицит рук на строительстве

Чтобы избежать остановки строительных работ, уже на этапе отбора строительных бригад девелоперы на этапе тендеров берут на карандаш всех не прошедших участников отбора. В компаниях готовы платить больше во избежание остановки на объектах. Кроме того, застройщики прописывают запасные сценарии на случай кадрового кризиса.

В "Ковальской", например, начали обучать студентов с 18-19 лет, понимая, что до 25 лет - это люди без призыва и их можно привлекать к определенным работам.

К способу частичного замещения специалистов переукомплектования бригад прибегают в "Интергал-Буде". Также вовлекают в строительство студентов и женщин.

"В частности, женщины занимаются отделкой, работают крановщицами и т.д. Привлекаем молодых специалистов, которые еще не достигли возраста призыва на военную службу. Однако эти меры не способны преодолеть дефицит кадров в отрасли. Строителей, мобилизованных в ряды вооруженных сил, ежедневно все больше. Следовательно, нехватка людей на стройплощадках только усиливается", - рассказала Delo.ua коммерческий директор компании Анна Лаевская.

Компания DIM также заявила об увеличении женщин на строительстве, особенно на такие специальности, как электрики и штукатуры.

"Работы с арматурой, высотные работы, остекление все еще остаются за мужчинами. На отделочных работах уже 35% женщин, и их количество продолжает расти. В общей сложности у компании 10-12% из всех строителей - это женщины. За годы войны их число выросло на 15%", - отметила Дарья Бедя.

По ее словам, в отрасли уже появились предложения по привлечению строительных бригад из Азербайджана. Этот альтернативный кадровый сценарий практикуют небольшие компании, однако со временем не исключено, что крупные девелопера также вынуждены будут к нему прибегать.

"Складываются предпосылки для активного привлечения к строительству бригад из Азербайджана, Грузии, Турции. Таким образом, наши ребята будут идти защищать страну, а иностранцы будут приезжать, чтобы строить и зарабатывать средства", - пояснила Бедя.

В Perfect пытаются сократить текучесть кадров из-за причин вне мобилизации – например, когда человек просто идет работать к другому застройщику.

"Хорошая зарплата, адекватное соотношение выходных и рабочих дней, соблюдение требований законодательства о продолжительности рабочего дня – рецепт хороших условий работы достаточно прост. В результате этого нашим кадровикам нужно меньше времени уделять закрытию вакансий, возникающих из-за «органических» факторов. Мы смогли сократить текучесть кадров на 40-50% от начала войны, а потому даже с учетом мобилизаций некоторых рабочих показатель открытых вакансий держится ниже довоенного уровня по каждому из проектов», - рассказал Алексей Коваль.

Дефицит кадров и цены на жилье

Дефицит рабочей силы сказывается на росте стоимости оплаты труда. Причем зарплата растет не пропорционально курсу доллара, опережая его. В отличие от курса доллара, который вырос за два года с 27 до 39-40 грн, стоимость работ подскочила на 60-80%, а иногда и 100%. А это, в свою очередь, влияет на стоимость строительных работ и цен на жилье.

"Ситуация влияет на фактическую заработную плату и себестоимость жилья. Хотя сейчас девелоперы и пытаются минимально переносить рост себестоимости на покупателей, если рыночные тренды изменятся, люди могут столкнуться с заметным увеличением цен в результате повышения стоимости рабочей силы", - отмечает Коваль.

По словам Анны Лаевской, те компании, которые не способны обеспечить строительные бригады значительным объемом работ, вынуждены поднимать оплату труда в большей степени.

"Большим девелоперам проще конкурировать за рабочие руки. Однако и они чувствуют, что кадровый голод влияет на зарплатный фонд и себестоимость, толкая цены за квадратный метр вверх", - подчеркнула Лаевская.

В то же время, в Конфедерации работодателей Украины призывают правительство разрешить таким отраслям, как строительная, бронировать работников за деньги.

«Если бронировать работников в зависимости от уровня зарплаты, то предприятия стройотрасли не смогут сохранить работников на площадках. Нужно искать компромисс. Очень мало рассматривается как критерий бронирования квалификация работников и их важность на предприятии. Есть специалисты, без которых предприятие просто остановится, если у компании не будет средств для бронирования», – объяснил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Девелоперы сдержанно комментируют бронирование в отрасли, отмечая, что все зависит от конкретных условий брони. В теории, если нужно платить определенную сумму средств дополнительно за каждого забронированного работника, ситуация может отличаться в зависимости от специальности рабочего, объясняют в Perfect.

"Например, машинист крана или архитектор могут быть буквально ключевыми на многих этапах строительства, поэтому часто компания согласится на бронирование даже при дополнительной оплате. Однако точно не поможет бронирование каждого рабочего, если такая опция будет стоить больше, чем сейчас человек производит добавленную стоимость. С другой стороны, я сам с начала войны присоединился к рядам ВСУ. И понимаю потребность в людях в армии. принести больше пользы в строительстве фортификационных сооружений " , - подчеркнул Алексей Коваль.

По словам Анны Лаевской, строительный сектор не считается критически важным. Получить бронирование своих работников застройщики не могут. Хотя этот шаг был бы доражен и позволил системным игрокам рынка наращивать объемы работ.

"Если бы подобный механизм реализовали, мы и, думаю, большинство наших коллег по рынку, присоединились бы, в полном объеме или частично платили определенные государством средства. Ведь расходы на привлечение строителей все равно растут. А так и отрасль в более определенном положении и людям спокойнее", - объяснила коммерческий директор "Интергал-Буда" .