Через війну будівельна галузь потерпає від кадрового голоду. Як подолати дефіцит робочих рук

Забудовникам доводиться шукати нестандартні сценарії, щоб закрити питання кадрового голоду.

Будівельна галузь переживає скрутні часи не тільки через відсутність коштів на ринку, нестачі будматеріалів, проблеми з енергопостачанням, обмеженням на роботи в комендантську годину. Однією з найболючіших проблем став дефіцит робочих рук, адже багатьох спеціалістів мобілізували до ЗСУ.

За даними Конфедерації роботодавців України, будівельна галузь за понад два роки війни втратила понад 100 тисяч робітників. Ця цифра може бути значно більшою, адже вона відображає лише легальні дані.

Дефіцит кадрів: скільки рук бракує на будівництві

Самі девелопери розуміють, що людський ресурс сьогодні - найвразливіше місце будівельної галузі. Найважче знайти заміну на робочі спеціальності, де людей мобілізують чи не найчастіше, також доводиться шукати інженерів, проєктувальників.

Так, у "Ковальській" розповідають, що робітники інколи не доїжджають до будмайданчиків і їм потрібна термінова заміна. У компанії на сьогодні стоїть завдання терміново набрати 200 людей.

У Alliance Novobud розповідають про випадки, коли з Броварів на Київ їде на об'єкт 10 фасадників, з яких одразу четверо на блокпосту отримують повістки.

Про подібні історії кажуть у DIM. "У нас траплялось, коли робітники приїжджали на об'єкти, а їх вже чекали представники ТЦК, вручали повістки і наступного дня не виходили цілі бригади", - розповіла директорка з маркетингу компанії DIM Дар'я Бедя.

За її словами, знайти заміну людям непросто. А щоб допустити до робіт, необхідно ще перевірити ліцензію, вийти на тендерну вартість, укласти угоду, пройти процедуру технічного нагляду і перевірити протокол безпеки. Загалом заміна бригади займає багато часу - від двох тижнів до місяця.

"Був період, коли мобілізували цілі бригади, що призводило до серйозних затримок в роботі. Найважче замінити працівників на монолітні роботи. Адже якщо арматура ще може полежати на складі, то бетон необхідно приймати і заливати безперервно", - пояснила Дар'я Бедя.

Навіть з урахуванням факту, що частина проектів у деяких забудовників зупинилася, в середньому строк закриття вакансії збільшився на 30-50%, наголосив у коментарі Delo.ua керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль.

"Найбільше труднощів виникає серед кваліфікованих робітників, як-от бетонщики, оператори машин та кранів. Очевидно, що навички цих людей дуже добре конвертуються в військову справу, і попит на них серед ТЦК та частин залишається високим", - наголосив Коваль.

За словами директорки з управління персоналом Alliance Novobud Олександри Качан, кадрове питання в галузі безпрецедентне - столичні забудовники говорять про те, що від початку вторгнення чисельність тих, хто долучився до лав ЗСУ чи ТРО склала від 25 до 60% від загальної кількості співробітників-чоловіків. За її словами, свіжі дослідження ринку праці свідчать про те, що у галузі вже перетнули кордон між ринком праці роботодавця та ринком праці кандидата.

"Знаходити якісних спеціалістів стає все важче. При цьому «якість» кандидатів знижується, а очікування рівня оплати праці зростають. Саме кандидати сьогодні обирають роботодавців, а не навпаки. Найбільші сайти з працевлаштування заповнені резюме пошукачів. Але питання в тому, які кандидати й на які посади відгукуються", - зазначила Олександра Качан.

За її словами, є випадки коли на посаду, наприклад, бухгалтера відгукаються менеджери й навіть двірники. Тобто статистика каже про достатню наявність кандидатів, але релевантність цих даних під великим сумнівом.

Жінки, студенти, іноземці. Як подолати дефіцит рук на будівництві

Щоб уникнути зупинки будівельних робіт, вже на етапі відбору будівельних бригад девелопери на етапі тендерів беруть на олівець усіх учасників відбору, які не пройшли. У компаніях готові платити більше, щоб уникнути зупинки на об'єктах. Окрім того, забудовники прописують запасні сценарії на випадок кадрової кризи.

У "Ковальській", наприклад, почали навчати студентів з 18-19 років, розуміючи, що до 25 років - це люди без призову і їх можна залучати до певних робіт.

До способу часткового заміщення фахівців, переукомплектування бригад вдаються в "Інтергал-Буді". Також залучають до будівництва студентів та жінок.

"Зокрема, жінки займаються оздобленням, працюють кранівницями тощо. Залучаємо молодих фахівців, які ще не досягли віку призову на військову службу. Однак ці заходи не здатні подолати дефіцит кадрів у галузі. Будівельників, мобілізованих до лав збройних сил, щодня все більше. Відтак, нестача людей на будмайданчиках лише посилюється", - розповіла Delo.ua комерційна директорка компанії Анна Лаєвська.

Компанія DIM також заявила про більшення жінок на будівництві, особливо на такі спеціальності, як електрики, штукатури.

"Роботи з арматурою, висотні роботи, скління все ще залишаються за чоловіками. На оздоблювальних роботах вже 35% жінок, і їхня кількість продовжує збільшуватись. Загалом у компанії 10-12% з усіх будівельників - це жінки. За роки війни їхня кількість зросла на 15%", - зазначила Дар'я Бедя.

За її словами, у галузі вже з'явились пропозиції на залучення будівельних бригад з Азербайджану. Цей альтернативний кадровий сценарій наразі практикують невеликі компанії, проте з часом не виключено, що крупні девелопера також змушені будуть до нього вдаватись.

"Складаються передумови активного залучення до будівництва бригад з Азербайджану, Грузії, Туреччини. Таким чином наші хлопці будуть йти захищати країну, а іноземці приїжджатимуть, щоб будувати і заробляти кошти", - пояснила Бедя.

У Perfect намагаються скоротити плинність кадрів через причини поза мобілізацією – наприклад, коли людина просто йде працювати до іншого забудовника.

"Хороша заробітна плата, адекватне співвідношення вихідних та робочих днів, дотримання вимог законодавства про тривалість робочого дня – рецепт хороших умов роботи доволі простий. Внаслідок цього нашим кадровикам треба менше часу приділяти на закриття вакансій, що виникають через «органічні» чинники. Ми змогли скоротити плинність кадрів на 40-50% від початку війни, а тому, навіть з урахуванням мобілізацій деяких робітників, показник відкритих вакансій тримається нижче довоєнного рівня по кожному з проектів", - розповів Олексій Коваль.

Дефіцит кадрів і ціни на житло

Дефіцит робочої сили позначається на зростанні вартості оплати праці. При чому зарплата зростає не пропорційно до курсу долара. На відміну від курс долара, який зріс за два роки з 27 до 39-40 грн, вартість робіт зросли на 60-80%, а інколи й 100%. А це в свою чергу позначається на вартості будівельних робіт і цін на житло.

"Ситуація впливає на фактичну заробітну плату та собівартість житла. Хоча зараз девелопери й намагаються мінімально переносити зростання собівартості на покупців, якщо ринкові тренди зміняться, люди можуть зіштовхнутися з помітним збільшенням цін внаслідок підвищення вартості робочої сили", - зазначає Коваль.

За словами Анни Лаєвської, Ті компанії, які не здатні забезпечити будівельні бригади значним обсягом робіт, вимушені піднімати оплату праці більшою мірою.

"Великим девелоперам простіше конкурувати за робочі руки. Однак й вони відчувають, що кадровий голод впливає на зарплатний фонд та собівартість, штовхаючи ціни за квадратний метр вгору", - наголосила Лаєвська.

Водночас у Конфедерації роботодавців України закликають уряд дозволити таким галузям, як будівельна, бронювати працівників за гроші.

«Якщо бронювати працівників залежно від рівня заробітної плати, то підприємства будівельної галузі не зможуть зберегти працівників на будмайданчиках. Потрібно шукати компроміс. Дуже мало розглядають як критерій бронювання кваліфікацію працівників і їх важливість на підприємстві. Є спеціалісти, без яких підприємство просто зупиниться, якщо у компанії не буде коштів на бронювання», – пояснив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Девелопери наразі стримано коментують бронювання в галузі, зазначаючи, що все залежить від конкретних умов броні. В теорії, якщо треба платити певну суму коштів додатково за кожного заброньованого працівника, ситуація може відрізнятися в залежності від спеціальності робітника, пояснюють в Perfect.

"Наприклад, машиніст крану або архітектор можуть бути буквально ключовими на багатьох етапах будівництва, тому часто компанія погодиться на бронювання навіть за умови додаткової оплати. Однак точно не допоможе бронювання кожного робітника, якщо така опція буде коштувати більше, ніж зараз людина виробляє доданої вартості. З іншого боку, я сам від початку війни долучився до лав ЗСУ. І розумію потребу в людях у війську. Тому наша компанія ніколи не стане гратися в бронювання, якщо існує бодай мінімальний ризик, що ми забираємо в армії корисних та мотивованих людей, що зможуть принести більше користі на будівництві фортифікаційних споруджень", - наголосив Олексій Коваль.

За словами Анни Лаєвської, будівельний сектор не вважається критично важливим. Отримати бронювання на своїх працівників забудовники не можуть. Хоча цей крок був би дороченим та дозволив системним гравцям ринку нарощувати обсяги робіт.

"Якби подібний механізм реалізували, ми та, думаю, більшість наших колег по ринку, долучились би, у повному обсязі або частково сплачували визначені державою кошти. Адже витрати на залучення будівельників все одно зростають. А так і галузь у більш визначеному становищі, і людям спокійніше", - пояснила комерційна директорка "Інтергал-Буду".