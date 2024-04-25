Понад 37,5 млрд грн виділили з бюджету на будівництво фортифікаційних споруд з початку 2024 року

З початку 2024 року Україна виділила з бюджету на будівництво фортифікаційних споруд вже понад 37,5 млрд. грн, адже посилення обороноздатності на ключових напрямах є одним з головних завдань для держави.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, програма будівництва фортифікаційних споруд – одна з найбільших за обсягами фінансування, рішеннями Уряду на неї вже виділено:

Гетманцев нагадав, що президентом України визначено як одне з ключових завдань – максимальне посилення обороноздатності на ключових напрямках, а будівництво фортифікаційних споруд – один зі способів його реалізації.

"Йдеться про укріплення різних типів і класів: від найпростіших (на динамічних ділянках фронту, призначених для оперативного захисту особового складу, де немає сенсу і можливості будувати складні конструкції) до потужних багаторівневих ліній оборони (приміром, вздовж державного кордону чи на ділянках, де, виходячи з поточної та перспективної безпекової точки зору та ситуації, це необхідно і можливо робити)", - зауважив нардеп.

Він уточнив, що останні – це дуже складні рішення, оснащені потужною системою сполучень, підземними бетонними та сталевими бункерами різного рівня, засобами спостереження і зв’язку, стримування та унеможливлення просування ворога тощо.

Як підкреслив Гетманцев, це потреба не тільки сьогодення, але й інвестиція у безпеку на середньо- і довгострокову перспективу, адже повинні пам’ятати, що навіть після закінчення війни ворог не полишатиме свої агресивні наміри і плани.

"А з іншого боку – це механізм підтримки реального сектору економіки, адже у процесах виготовлення обладнання, його встановлення і монтажу, будівельних та підготовчих роботах задіяні сотні підприємств України з багатьох галузей – від великих корпорацій до малого бізнесу, і десятки тисяч людей, у тому числі й особи, які втратили роботу та залучаються до тимчасових оплачуваних громадських суспільно-значущих робіт у різних регіонах держави", - наголосив нардеп.

Зауважимо, за словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.