Более 37,5 млрд грн выделили из бюджета на строительство фортификационных сооружений с начала 2024 года

С начала 2024 года Украина выделила из бюджета на строительство фортификационных сооружений уже более 37,5 млрд грн, ведь усиление обороноспособности на ключевых направлениях является одной из главных задач для государства.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, программа строительства фортификационных сооружений – одно из самых больших по объемам финансирования, решениями Правительства на нее уже выделены:

Гетманцев напомнил, что президент Украины определен как одна из ключевых задач – максимальное усиление обороноспособности на ключевых направлениях, а строительство фортификационных сооружений – один из способов его реализации.

"Речь идет об укреплении разных типов и классов: от простейших (на динамических участках фронта, предназначенных для оперативной защиты личного состава, где нет смысла и возможности строить сложные конструкции) до мощных многоуровневых линий обороны (например, вдоль государственной границы или на участках, где, исходя из текущей и перспективной точки зрения безопасности и ситуации, это необходимо и возможно делать)", - отметил нардеп.

Он уточнил, что последние – это очень сложные решения, оснащенные мощной системой сопряжений, подземными бетонными и стальными бункерами разного уровня, средствами наблюдения и связи, сдерживания и невозможности продвижения врага.

Как подчеркнул Гетманцев, это потребность не только настоящего, но и инвестиция в безопасность на средне- и долгосрочную перспективу, ведь должны помнить, что даже после окончания войны враг не будет оставлять свои агрессивные намерения и планы.

"А с другой стороны – это механизм поддержки реального сектора экономики, ведь в процессах изготовления оборудования, его установки и монтажа, строительных и подготовительных работах задействованы сотни предприятий Украины из многих отраслей – от крупных корпораций до малого бизнеса и десятки тысяч людей, в том числе числе и лица, которые потеряли работу и привлекаются к временным оплачиваемым общественным общественно-значимым работам в разных регионах государства", - подчеркнул нардеп.

Заметим, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в прошлом году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

Напомним, в августе 2023 года украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета свыше 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, а именно Харьковщины и Черниговщины.