Кабмин выделил еще 5,6 млрд грн на строительство фортификационных сооружений

На заседании правительства 2 апреля было принято решение о дополнительном финансировании строительства оборонных сооружений. Для этого из резервного фонда государственного бюджета было выделено 5,6 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, из этих средств 1,1 млрд грн направят для строительства фортификационных сооружений в Донецкой области, более 1 млрд грн - для строительства оборонных рубежей в Запорожской области, 1,5 млрд грн - для Сумщины и 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно.

В Министерстве экономики добавили, что с начала 2024 года, с учетом этого решения, на фортификационные работы уже было выделено более 25 миллиардов гривен, а строительные работы продолжаются круглосуточно.

Укрепление оборонных рубежей

19 января во время заседания правительства из резервного фонда государственного бюджета было выделено 17,5 млрд. грн. для усиления обороноспособности и защиты границы.

12 декабря Кабинет министров также выделил более 2,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета на повышение обороноспособности страны. Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, в прошлом году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

Напомним, в августе 2023 года украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета свыше 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, а именно Харьковщины и Черниговщины.