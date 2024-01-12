Минобороны получило 2,5 млрд гривен для возведения укреплений

12 декабря Кабинет министров выделил более 2,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета на повышение обороноспособности страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Данные средства будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также дополнительное обустройство оборонных рубежей.

"Ключевая задача для нас в этом году — усиление обороноспособности. В этом контексте есть сегодня два важных решения", - отметил он.

Согласно сообщению, Министерству обороны выделено было 2,5 млрд. грн. В частности, 1,4 млрд. грн. пойдет на оборудование оборонных рубежей, а 1,1 млрд. грн. – на устройство полос невзрывных заграждений.

Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, в прошлом году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

"Любые посягательства врага на украинскую землю должны разбиваться о нашу прочную защиту и приводить к неприемлемым потерям для агрессора. И ключевым для нас, конечно, является то, что мощные фортификации будут сохранять жизнь наших защитников", - отметила она.

Напомним, в августе 2023 года украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, а именно Харьковщины и Черниговщины.