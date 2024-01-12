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Экономика
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Минобороны получило 2,5 млрд гривен для возведения укреплений

Минобороны получило 2,5 млрд гривен для возведения укреплений
Минобороны получило 2,5 млрд гривен для возведения укреплений

12 декабря Кабинет министров выделил более 2,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета на повышение обороноспособности страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Данные средства будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также дополнительное обустройство оборонных рубежей.

"Ключевая задача для нас в этом году — усиление обороноспособности. В этом контексте есть сегодня два важных решения", - отметил он.

Согласно сообщению, Министерству обороны выделено было 2,5 млрд. грн. В частности, 1,4 млрд. грн. пойдет на оборудование оборонных рубежей, а 1,1 млрд. грн. – на устройство полос невзрывных заграждений.

Кроме того, для Государственной пограничной службы из резервного фонда выделено еще 120 млн грн для обустройства и укрепления государственной границы.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, в прошлом году из резервного фонда было выделено более 1,7 миллиарда гривен на строительство фортификаций, в частности, в северных и восточных регионах.

"Любые посягательства врага на украинскую землю должны разбиваться о нашу прочную защиту и приводить к неприемлемым потерям для агрессора. И ключевым для нас, конечно, является то, что мощные фортификации будут сохранять жизнь наших защитников", - отметила она.

Напомним, в августе 2023 года украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины, а именно Харьковщины и Черниговщины.

Автор:
Татьяна Гойденко