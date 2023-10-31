Южнокорейская компания SsangYong профинансирует строительство укрытий в учебных заведениях и больницах

30 октября в Киеве состоялась рабочая встреча между представителями Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины и компанией SsangYong Engineering. Главной целью встречи было обсуждение возможностей сотрудничества и партнерства в процессе создания защитных сооружений в детских садах, школах и больницах.

Об этом пишет Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Сообщается, что Ssangyong E&C планируют профинансировать строительство и ремонт семи объектов социальной инфраструктуры. Это построение двух детсадов, двух школ и ремонт больницы в Николаевской области, лицея в Николаеве и школы в Харькове.

Все детсады, школы и больницы, которые будут строиться или ремонтироваться при финансовой поддержке южнокорейской компании, будут иметь защитные сооружения.

В Минстратегпроме добавили, что дальнейшие шаги ожидаются в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что Ssangyong E&C – одна из самых крупных строительных компаний в Азии. Их деятельность охватывает все сферы строительства: здания, дороги, метро, железные дороги, аэропорты, гавани, дамбы, мосты, туннели и заводы. Компания реализовала 135 проектов в мире общей стоимостью 9 млрд. дол. США в 20 странах, включая Сингапур, Индонезию, Малайзию, Саудовскую Аравию, Иорданию и Индию.

Напомним, украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд. гривен на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины. Эти средства будут направлены на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.