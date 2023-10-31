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Південнокорейська компанія SsangYong профінансує будівництво укриттів у навчальних закладах та лікарнях
30 жовтня в Києві відбулася робоча зустріч між представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та компанією SsangYong Engineering. Головною метою зустрічі було обговорення можливостей співпраці та партнерства у процесі створення захисних споруд у дитячих садках, школах та лікарнях.
Про це пише Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Повідомляється, що Ssangyong E&C планують профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури. Це побудова двох дитсадків, двох шкіл та ремонти лікарні у Миколаївській області, ліцею в Миколаєві та школи в місті Харків.
Всі дитсадки, школи й лікарні, які будуватимуться або ремонтуватимуться за фінансової підтримки південнокорейської компанії, матимуть захисні споруди.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Мінстратегпромі додали, що подальші кроки очікуються у першому кварталі 2024 року.
Зазначається, що Ssangyong E&C – одна з найбільших будівельних компаній в Азії. Їх діяльність охоплює всі сфери будівництва: будівлі, дороги, метро, залізниці, аеропорти, гавані, дамби, мости, тунелі й заводи. Компанія реалізувала 135 проектів у світі загальною вартістю 9 млрд. дол. США в 20 країнах, включаючи Сінгапур, Індонезію, Малайзію, Саудівську Аравію, Йорданію та Індію.
Нагадаємо, український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Дані кошти будуть спрямовані на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.