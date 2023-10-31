Південнокорейська компанія SsangYong профінансує будівництво укриттів у навчальних закладах та лікарнях

30 жовтня в Києві відбулася робоча зустріч між представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та компанією SsangYong Engineering. Головною метою зустрічі було обговорення можливостей співпраці та партнерства у процесі створення захисних споруд у дитячих садках, школах та лікарнях.

Про це пише Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Повідомляється, що Ssangyong E&C планують профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури. Це побудова двох дитсадків, двох шкіл та ремонти лікарні у Миколаївській області, ліцею в Миколаєві та школи в місті Харків.

Всі дитсадки, школи й лікарні, які будуватимуться або ремонтуватимуться за фінансової підтримки південнокорейської компанії, матимуть захисні споруди.

У Мінстратегпромі додали, що подальші кроки очікуються у першому кварталі 2024 року.

Зазначається, що Ssangyong E&C – одна з найбільших будівельних компаній в Азії. Їх діяльність охоплює всі сфери будівництва: будівлі, дороги, метро, залізниці, аеропорти, гавані, дамби, мости, тунелі й заводи. Компанія реалізувала 135 проектів у світі загальною вартістю 9 млрд. дол. США в 20 країнах, включаючи Сінгапур, Індонезію, Малайзію, Саудівську Аравію, Йорданію та Індію.

Нагадаємо, український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Дані кошти будуть спрямовані на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.