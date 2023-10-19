Інформація про стан укриттів тепер доступна онлайн: запущено спеціальний портал

В Україні з 19 жовтня розпочав роботу портал "Залізне укриття", де розміщена інформація щодо приведення укриттів до ладу. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає "Суспільне".

Під час презентації проєкту він розповів, що на порталі будуть дані про те, які укриття вже приведено до ладу, які перебувають у процесі ремонту, а які укриття в планах.

Своєю чергою заступник міністра Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб із укриттів, уточнив, що на порталі показується ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. За його словами, фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися.

"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", – сказав очільник Мінстратегпрому Камишін.

Міністр додав, що вже приведено до ладу 3 891 укриття, а до кінця поточного року планується відремонтувати 2 956 сховищ.

Сайт "Залізне укриття" доступний за адресою ironshelter.gov.ua.

Перевірка укриттів: інспекції по Україні

Перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як у ніч на 1 червня біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів до використання готові 77% із них.

Що стосується столиці, то в уряді інформували, що лише 705 укриттів Києва (15%) виявилися придатними за своїм станом без суттєвих зауважень. Водночас 2 336 сховищ (50%) визнали технічно придатними, але було вказано, що їх треба приводити до ладу. А 1 614 укриттів (35%) були визначені як непридатні.

Після цих перевірок було звільнено, зокрема, керівників Житомирської, Білоцерківської та Конотопської райадміністрацій. У Києві своїх посад лишилися голови Деснянської та Святошинської РДА, тимчасово виконуючі обов’язки голів Дніпровської та Подільської РДА.

Крім того, міському голові столиці Віталію Кличку, начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку та керівникам всіх інших районів Києва оголосили догани.