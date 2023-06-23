Перевірка укриттів в Україні. Шмигаль повідомив, коли можуть бути прийняті кадров рішення

Кабінет Міністрів на початку наступного тижня, з 26 червня, направить президенту Володимиру Зеленському проєкти указів щодо звільнення керівників низки адміністрацій за результатами перевірок укриттів в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що комісії МВС оглянули близько 63 тисяч укриттів в Україні, з них 77% готові до використання. Інша частина або непридатна, або була закритою на момент перевірки. Водночас придатні укриття можуть забезпечити лише половину потреб українців.

"Відповідно, по деяких областях і районах будуть ухвалені кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет Міністрів запропонує укази на підпис президенту", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов вже анонсували кадрові рішення за результатами засідання ради 23 червня - саме через ситуацію з укриттями, велика кількість яких виявилися під час перевірок такими, що не використовуються чи непридатними до використання.

Найбільш скандальною ця тема виявилася стосовно ситуації в Києві та відповідальності за це столичної влади, особиво в контексті давнього конфлікту мера столиці Віталія Кличка з Офісом президента. Спричинила ж таку увагу до бомбосховищ загибель 1 червня в Києві трьох людей, які під час ракетної атаки не змогли потрапити в одне з укриттів, розташованому в лікувальному закладі в Деснянському районі.