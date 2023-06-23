Проверка укрытий в Украине. Шмыгаль сообщил, когда могут быть приняты кадровые решения

Кабинет Министров в начале следующей недели, с 26 июня, направит президенту Владимиру Зеленскому проекты указов об увольнении руководителей ряда администраций по результатам проверок укрытий в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что комиссии МВД проверили около 63 тысяч укрытий в Украине, из них 77% готовы к использованию. Другая часть либо непригодна, либо была закрыта на момент проверки. Пригодные укрытия могут обеспечить только половину потребностей украинцев.

"Соответственно, по некоторым областям и районам будут приняты кадровые решения: как выговоры, так и увольнения руководителей. В начале следующей недели Кабинет Министров предложит указы на подпись президенту", - отметил он.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский, и секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировали кадровые решения по результатам заседания совета 23 июня - именно из-за ситуации с укрытиями, большое количество которых оказались в ходе проверок неиспользуемыми или непригодными к использованию.

Наиболее скандальной эта тема стала относительно ситуации в Киеве и ответственности за это столичных властей, особенно в контексте давнего конфликта мэра столицы Виталия Кличко с Офисом президента. Вызвало же такое внимание к бомбоубежищам гибель 1 июня в Киеве трех человек, которые во время ракетной атаки не смогли попасть в одно из укрытий, расположенное в лечебном учреждении в Деснянском районе.