Кличко требует предоставить ему больше полномочий, чтобы предотвратить хаос в управлении столицей

Киевсовет сегодня, 15 июня, принял обращение к президенту, Верховной Раде и правительству с требованием соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, депутаты требуют, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова согласно закону о столице и решению Конституционного Суда от 2001 года.

"Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать выполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другим органами власти", - отмечает Кличко.

Он добавил, что в этом же обращении говорится и о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева.

"Ведь изменения в порядок их назначения, подчеркну, были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сейчас ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только по мере города.

"В результате этого мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные колокольчики для всей страны", – подчеркнул Кличко.

Он убежден, что в ситуации войны все должны работать совместно, без политических противоречий и борьбы.

Отметим, ночью 1 июня в Киеве из-за закрытого укрытия погибла женщина с ребенком. Эта трагедия не только подняла проблемы готовности укрытий, границ ответственности центральных и местных властей, но и поставила ребром вопросы системы организации власти в столице.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий.

Также на пресс-конференции в Кишиневе в ответ на вопрос об ответственных за закрытые укрытия Зеленский намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в ответ заявил, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 миллиарда гривен, а за их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.