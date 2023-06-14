Политическая тема Киева в ОП провалилась, хотя «группа по отработке Кличко» работала по полной, - эксперт

План Банковой по «отработке Кличко» посыпался, политическая тема Киева проваливается, хотя группа по «отработке Кличко» в Офисе Президента работает в полную силу. Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько.

«В Офисе Президента истерика. Вчера было заседание во главе с Подоляком. Тема: усилить «отработку» Кличко, потому что политическая тема Киева проваливается. У группы по «отработке» Кличко остается чуть больше суток, чтобы придумать новую историю против руководителя Киева. Иначе «вынести определенные решения в пятницу 16 июня» удастся только в отношении Попко, который провалил операцию по Кличко», - заявил Цыбулько.

По словам эксперта, в группу в ОП по «отработке Кличко» вошли «кураторы» по медиа и силовикам. Возглавляет ее Рена Назарова. Планировалось: 1. Медийно повесить на Кличко все запущенные бомбоубежища. 2. Послать с проверкой по подвалам министра Камышина, чтобы он потом рассказал, как Кличко все провалил. 3. Зарядить против мэра глав РГА, которые лоббированы «слугами» и напрямую подчинены Президенту. 4. На базе выходов в медиа дать «фас» силовикам. 5. "Вынести определенные решения в пятницу, 16 июня". Это цитата Камышина, которому пообещали место глаавы Киевской городской военной администрации вместо Попко.

«Военную администрацию пока возглавляет Попко, который имел единственную «военную» функцию – перетянуть влияние на Киев от Кличко на себя. Попко, как и его предшественник, с этим не справился. Вопрос готовности убжищ провалил. Поэтому на это место рассматривают Камышина», – сообщил Цыбулько.

Он заметил, что план группы посыпался, когда медиа и активисты промониторили открытую систему закупок Prozorro.

«В ней – шок-контент. Главы районов Киева от «Слуги народа», которые должны были отремонтировать и оборудовать убежища, по-своему поняли расход средств на обустройство бомбоубежищ. А средств, напомню, Киев им выделил в размере 1,2 млрд грн. Куда именно потрачены средства, видно из сообщений в медиа: главы районов от «слуг» закупили 2 сковородки за 1,5 млн грн, немного барабанов на 900 тысяч гривен для снятия стресса, саженцы на 6 млн грн как товар военного назначения. Ну и так далее», – напомнил Цыбулько.

Эксперт не исключает, что в ОП еще попытаются снять Кличко с главы КГГА.

«Единственное, что не исключаю – это решение по-беспределу: втупую снять Кличко с КГГА. Тогда офис будет иметь политического конкурента не только в лице мэра, но и всех киевлян. Потому что они вряд ли поймут, почему «слуги» гуляют на их деньги, а козлом отпущения пытаются сделать избранного городского голову», - резюмирует Цыбулько.