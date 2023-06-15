Кличко вимагає надати йому більше повноважень, аби запобігти хаосу в управлінні столицею

Київрада сьогодні , 15 червня, ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, депутати вимагають, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року.

"Адже 90% повноважень міської адміністрації — це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень! Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", - зауважує Кличко.

Він додав, що у цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва.

"Бо зміни до порядку їх призначення, підкреслю, були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста.

"В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни", - підкреслив Кличко.

Він переконаний, в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протирічь і боротьби.

Зауважимо, уночі 1 червня у Києві через зачинене укриття загинули жінка з дитиною. Ця трагедія не лише порушила проблеми готовності укриттів, меж відповідальності центральної та місцевої влади, а й поставила руба питання системи організації влади в столиці.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів.

Також на пресконференції у Кишиневі у відповідь на питання про відповідальних за зачинені укриття Зеленський натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.

Кличко у відповідь заявив, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 мільярди гривень, а за їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.