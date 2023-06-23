Прокуратура подала уже 400 исков о возврате общинам укрытий, незаконно из их собственности - ОГП

На сегодняшний день в Украине органами прокуратуры подано уже более 400 исков о возвращении помещений укрытий, незаконно выведенных из коммунальной собственности.

Как сообщил по итогам заседания в пятницу Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский, об этом доложил на мероприятии генеральный прокурор Андрей Костин.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин представили первые сводные итоги проверки укрытий в регионах: Клименко – по всей стране, Камышин – по Киеву.

"В целом сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах, городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно. Выводы неутешительны. Почти по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепр, и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты", - отметил президент.

По словам главы государства, по этому поводу будут "кадровые решения". Он подчеркнул, что доступные и надежные укрытия по всей стране должны быть и будут приоритетом для руководителей всех уровней.

Напомним, что ранее и сам Зеленский, и секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировали кадровые решения по результатам заседания совета 23 июня - именно из-за ситуации с укрытиями, большое количество которых оказались в ходе проверок неиспользуемыми или непригодными к использованию.

Наиболее скандальной эта тема стала относительно ситуации в Киеве и ответственности за это столичных властей, особенно в контексте давнего конфликта мэра столицы Виталия Кличко с Офисом президента. Вызвало же такое внимание к бомбоубежищам гибель 1 июня в Киеве трех человек, которые во время ракетной атаки не смогли попасть в одно из укрытий, расположенное в лечебном учреждении в Деснянском районе.