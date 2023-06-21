Данилов не исключает кадровых решений на заседании СНБО по укрытиям

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос готовности укрытий, пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. На нем могут быть приняты кадровые решения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"После событий, которые произошли в Киеве, трагических событий было дано задание проверить все укрытия, которые есть на территории нашей страны. Такая проверка прошла. Все объекты, которые должны посетить, соответствующие органы, были посещены. Дана оценка. И в пятницу будем на заседании Совета по безопасности и обороны рассматривать этот вопрос", - отметил он.

По его словам, будет доклад министра внутренних дел Игоря Клименко и еще одного министра, непосредственно отвечавшего за эту проверку.

"И по результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения за счет чувствительности рассматриваемых на сегодняшний день вопросов", - сказал Данилов.

Он добавил, что на заседании также будут рассмотрены вопросы судебной системы, евроинтеграции и многие другие вопросы.

Ранее пресс-служба СНБО сообщила, что президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 23 июня. Докладчиками указаны председатель Службы безопасности Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Напомним, что массовые проверки укрытий в Украине, особенно в Киеве, начали после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто .

Эта трагедия не только подняла проблемы готовности укрытий, границ ответственности центральных и местных властей, но и поставила ребром вопросы системы организации власти в столице.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий.

Также на пресс-конференции в Кишиневе в ответ на вопрос об ответственных за закрытые укрытия Зеленский намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в ответ заявил, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 миллиарда гривен, а за их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.

Спор между мэром столицы и президентом поднял очередную волну слухов о том, что Офис президента готовит отставку Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.