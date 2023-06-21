Данілов не виключає кадрових рішень на засіданні РНБО щодо укриттів

Засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглянуть питання готовності укриттів, пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. На ньому можуть бути ухвалені кадрові рішення.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Після трагічних подій, що відбулися у Києві, було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Усі об'єкти, які мають відвідати, відповідні органи, були відвідані. Дана оцінка. І у п'ятницю будемо на на засіданні Ради з безпеки та оборони розглядати це питання", - зазначив він.

За його словами, буде відповідати міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один міністр, який безпосередньо відповідав за цю перевірку.

"І за результатами доповіді буде ухвалено відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення за рахунок чутливості питань, які на сьогоднішній день розглядаються", - сказав Данілов.

Він додав, що на засіданні також розглядатимуться питання судової системи, євроінтеграції і багато інших питань.

Раніше пресслужба РНБО повідомила, що президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України на 23 червня. Доповідачами вказані голова Служби безпеки Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, що масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Ця трагедія не лише порушила проблеми готовності укриттів, меж відповідальності центральної та місцевої влади, а й поставила руба питання системи організації влади в столиці.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів.

Також на пресконференції у Кишиневі у відповідь на питання про відповідальних за зачинені укриття Зеленський натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.

Кличко у відповідь заявив, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 мільярди гривень, а за їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.

Суперечка між мером столиці та президентом порадила чергову хвилю чуток про те, що Офіс президента готує відставку Кличка з посади голови Київської міськадміністрації.