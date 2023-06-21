У Вінниці першими в Україні запустили систему автоматичного відкриття дверей в укриття

У Вінниці тестують роботу системи автоматичного відкриття дверей в укриттях, якої ще немає в жодному місті України. У п'яти вінницьких навчальних закладах вона вже працює.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"В найближчих планах – ще 20, а згодом маємо наміри поширити таку практику на входи у всі місця для тимчасового перебування під час повітряної тривоги", - зазначив він.

За його словами, відкриття замків спрацьовує в момент, коли додаток "Повітряна тривога" повідомляє про ракетну загрозу.

Для того, щоб вийти з укриття достатньо натиснути відповідну кнопку.

"Укриття мають бути доступними для мешканців міста. Поки ми працюємо над автоматизацією відкриття сховищ, вкотре звертаємось до всіх балансоутримувачів з проханням відповідально ставитися до своїх обов’язків: утримувати укриття в належному стані та слідкувати, щоб вони були відчиненими під час повітряної тривоги", - додав міський голова.

Нагадаємо, після того, як біля закритого укриття в столиці загинули троє людей, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що у Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим.