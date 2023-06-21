В Виннице первыми в Украине запустили систему автоматического открытия дверей в укрытия

В Виннице тестируют работу системы автоматического открытия дверей в укрытия, которой еще нет ни в одном городе Украины. В пяти винницких учебных заведениях она уже работает.

Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

"В ближайших планах – еще 20, а позже намерены распространить такую практику на входы во все места для временного пребывания во время воздушной тревоги", - отметил он.

По его словам, открытие замков срабатывает в момент, когда приложение "Воздушная тревога" сообщает о ракетной угрозе.

Для того чтобы выйти из укрытия достаточно нажать соответствующую кнопку.

"Укрытия должны быть доступны жителям города. Пока мы работаем над автоматизацией открытия укрытий, в который раз обращаемся ко всем балансодержателям с просьбой ответственно относиться к своим обязанностям: содержать укрытия в надлежащем состоянии и следить, чтобы они были открыты во время воздушной тревоги", – добавил городской голова.

Напомним, после того, как возле закрытого укрытия в столице погибли три человека, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Киеве планируют оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был гарантирован.