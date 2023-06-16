Зеленський скликає засідання РНБО: які питання розглянуть

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України на 23 червня.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зазначається, що на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Доповідачами вказані голова Служби безпеки Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, що масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Ця трагедія не лише порушила проблеми готовності укриттів, меж відповідальності центральної та місцевої влади, а й поставила руба питання системи організації влади в столиці.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів.

Також на пресконференції у Кишиневі у відповідь на питання про відповідальних за зачинені укриття Зеленський натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.

Кличко у відповідь заявив, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 мільярди гривень, а за їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.

Суперечка між мером столиці та президентом порадила чергову хвилю чуток про те, що Офіс президента готує відставку Кличка з посади голови Київської міськадміністрації.

А на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Зеленський анонсував деякі рішення з приводу перевірки укриттів "на п'ятницю". 23 червня – це п'ятниця.