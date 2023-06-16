Зеленский созывает заседание СНБО: какие вопросы рассмотрят

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Докладчиками указаны председатель Службы безопасности Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Напомним, что массовые проверки укрытий в Украине, особенно в Киеве, начали после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто .

Эта трагедия не только подняла проблемы готовности укрытий, границ ответственности центральных и местных властей, но и поставила ребром вопросы системы организации власти в столице.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий.

Также на пресс-конференции в Кишиневе в ответ на вопрос об ответственных за закрытые укрытия Зеленский намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в ответ заявил, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 миллиарда гривен, а за их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.

Спор между мэром столицы и президентом поднял очередную волну слухов о том, что Офис президента готовит отставку Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

А на заседании Ставки верховного главнокомандующего Зеленский анонсировал некоторые решения по поводу проверки укрытий "на пятницу". 23 июня – это пятница.